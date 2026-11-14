„Colaborăm cu FRF” Anunțul făcut de Petrolul despre  posibila depunctare

Petrolul Ploiești a reacționat după informațiile privind o posibilă depunctare în decembrie și transmite că își dorește ca lupta din Superliga să se decidă exclusiv pe teren, „în condiții egale pentru toate combatantele”.

Petrolul a încheiat turul sezonului regulat pe locul 4, cu 27 de puncte după 15 etape.

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Clubul prahovean susține că nu a primit nicio notificare oficială din partea Federației Române de Fotbal privind o eventuală sancțiune și le cere suporterilor să trateze cu prudență informațiile apărute în ultima perioadă despre problemele financiare și insolvența echipei.

Petrolul Ploiești, reacție după informațiile privind depunctarea de către FRF

FRF urmează să anunțe în decembrie depunctările aplicate cluburilor în urma procedurii de monitorizare financiară.

Situația Petrolului este însă foarte delicată, mai ales că în timpul procedurii de insolvență, administratorul special Claudiu Tudor a informat instanța că echipa este deja supusă unei depunctări de 3 puncte.

Clubul a reușit însă să evite riscul unei sancțiuni suplimentare de 9 puncte, după ce Curtea de Apel Ploiești a deblocat procedura de întocmire a tabelului definitiv al creanțelor.

Petrolul: „Avem încredere că totul se va tranșa doar pe teren”

În reacția sa, clubul ploieștean a precizat că nu a primit nicio informare oficială din partea FRF privind o eventuală depunctare în luna decembrie.

Petrolul le cere suporterilor să trateze cu prudență informațiile apărute în spațiul public și transmite că are încredere că situația va fi gestionată astfel încât rezultatele să fie stabilite exclusiv prin jocul echipelor.

„ACS Petrolul 52 se află în procedură de insolvență, asumându-și întreaga responsabilitate pentru a se reorganiza și a-și redresa activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Colaborăm cu Federația Română de Fotbal și facem, în continuare, toate eforturile posibile pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât criteriile stabilite prin regulamente să fie îndeplinite.

Avem încredere că totul se va tranșa doar pe teren, în condiții egale pentru toate combatantele”, este mesajul transmis de club.

Petrolul a scăpat de depunctarea suplimentară de 9 puncte

Pe 3 noiembrie, Curtea de Apel Ploiești a permis înscrierea provizorie în tabelul de creanțe a sumelor contestate de opt creditori. Anterior, Tribunalul Prahova respinsese cererea Petrolului.

Decizia a deblocat procedura de întocmire a tabelului definitiv și, implicit, posibilitatea depunerii planului de reorganizare, înlăturând riscul unei sancțiuni suplimentare de 9 puncte. În scenariul inițial, clubul risca să piardă în total 12 puncte.

Miza apelului fusese explicată chiar de reprezentanții Petrolului, care au susținut că procedura de insolvență trebuia să avanseze urgent, înainte de termenul-limită de 15 noiembrie 2026.

Potrivit acestora, Petrolul era deja supusă unei depunctări de 3 puncte, iar depunerea planului de reorganizare până la această dată și confirmarea lui ulterioară de către judecătorul-sindic reprezentau singura soluție pentru evitarea unei sancțiuni suplimentare de 9 puncte.

„Urgența este una extremă, iar prejudiciul este iminent și ireparabil”, a susținut reprezentantul administratorului judiciar în fața instanței.

„Debitoarea este deja supusă unei depunctări cu 3 puncte, conform Regulamentului Național de Licențiere a Cluburilor și de Sustenabilitate Financiară, iar singura cale pentru a evita depunctarea suplimentară este depunerea planului de reorganizare înainte de data de 15.11.2026, respectiv confirmarea ulterioară a acestuia”, se arată în motivarea apelului.

Planul de reorganizare, depus pe 4 noiembrie

După decizia Curții de Apel, Petrolul a depus la Tribunalul Prahova, pe 4 noiembrie, tabelul definitiv al creanțelor și planul de reorganizare.

Documentul va fi supus votului creditorilor pe 26 noiembrie, în cadrul Adunării Creditorilor. Dacă va fi aprobat, planul va trebui confirmat ulterior de judecătorul-sindic.

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