Petrolul, în pericol! „Lupii”, îngrijorați la tribunal: „Este ultima zi. Altfel, se ajunge la depunctare”
Superliga

Petrolul, în pericol! „Lupii”, îngrijorați la tribunal: „Este ultima zi. Altfel, se ajunge la depunctare”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 15:53
  • Situație complicată pentru Petrolul Ploiești, în insolvență din iunie. Tribunalul Prahova a respins solicitarea prin care gruparea ploieșteană încerca să urgenteze definitivarea tabelului creditorilor și aprobarea planului de reorganizare.
  • Următorul termen în instanță este 11 noiembrie, cu numai patru zile înaintea datei-limită invocate de Petrolul.
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Petrolul are un început de sezon bun în Superligă, ocupând locul 5 după 14 etape, cu 24 de puncte, în zona de play-off.

În paralel, clubul ploieștean este într-o cursă contracronometru pentru a evita sancțiunile sportive prevăzute de regulamentele FRF în cazul nerespectării obligațiilor de monitorizare financiară.

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Petrolul, în pericol de depunctare din cauza insolvenței

La ultimul termen, administratorul judiciar a atras atenția Tribunalului Prahova că întârzierea definitivării tabelului de creanțe și a confirmării planului de reorganizare ar putea avea consecințe sportive și financiare grave pentru club.

Potrivit reprezentanților clubului, nerespectarea calendarului ar putea atrage o depunctare de 4 puncte, la care s-ar putea adăuga alte 9 puncte.

Petrolul a cerut înscrierea provizorie a creanțelor contestate, dar instanța a refuzat

Petrolul a cerut instanței înscrierea provizorie în tabelul definitiv a creanțelor contestate de mai mulți creditori. Împotriva tabelului preliminar au fost formulate nouă contestații.

Printre creditorii implicați se numără Clubul Sportiv Municipal Ploiești, fotbaliștii Alexandru Mateiu, Adi-Marian Chică Roșă, Mihai Constantinescu, Denis Radu, Victor Stancovici, Valentin Țicu și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM.

Clubul a susținut că înscrierea provizorie ar permite administratorului judiciar să publice imediat tabelul definitiv, fără să mai aștepte soluționarea tuturor contestațiilor, unele dintre ele necesitând administrarea unui probatoriu complex.

Petrolul avertizează: „Depunctare de 4 puncte, plus alte 9”

Planul Petrolului era ca, în aceste condiții, să poată ajunge la confirmarea reorganizării judiciare la termenul din 11 noiembrie.

„Neîntocmirea tabelului definitiv până la 15 octombrie 2026 și subsecvent imposibilitatea confirmării planului de reorganizare cel târziu până la 15 noiembrie 2026, va avea ca și consecință depunctarea Clubului cu 4 puncte din clasament și s-ar putea adăuga o depunctare suplimentară cu până la 9 puncte”, au avertizat reprezentanții Petrolului în fața instanței.

Judecătorul-sindic a respins cererea, explicând că înscrierea provizorie a creanțelor poate fi decisă doar în momentul judecării contestațiilor la tabelul preliminar, nu printr-o solicitare separată.

Petrolul susține că poate pierde peste un milion de euro

În fața judecătorului-sindic, reprezentanții Petrolului au prezentat și o simulare a pierderilor financiare pe care le-ar putea provoca depunctarea.

Potrivit argumentelor acestora, prejudiciul ar putea depăși un milion de euro și ar pune în pericol posibilitatea de redresare economică.

Petrolul invocă pierderile pentru club, stat și creditori în scenariul falimentului

Pentru a-și susține cererea de înscriere provizorie a creanțelor, clubul ploieștean a explicat și ce s-ar întâmpla în cazul unui eventual faliment:

„Principalele active ale clubului sunt jucătorii, iar contractele sportive se închid în faliment. Jucătorii dacă nu sunt plătiți 60 zile devin liberi de contract, iar clubul nu mai încasează de pe urma transferurilor lor.

Această măsură care se solicită nu este doar în interesul debitoarei, ci este în interesul întregii proceduri, al statului și al creditorilor.

Un lot de jucători care este evaluat la patru-cinci milioane de euro, acest activ va fi zero la care se adaugă și pierderile din dreptul de televizare.

Locul 6 din clasament presupune pierderea a două milioane de euro din drepturile televiziunii care nu se vor mai regăsi în patrimoniul clubului”, au explicat reprezentanții Petrolului.

Petrolul voia confirmarea planului pe 11 noiembrie: „Este ultima zi

Clubul a încercat să convingă instanța că admiterea cererii de înscriere provizorie a creanțelor, la termenul din 14 octombrie, era singura soluție pentru evitarea pierderilor financiare și a depunctării.

„În ipoteza în care instanța ar dispune astăzi înscrierea provizorie, administratorul judiciar publică tabelul definitiv, ar fi în situația în care în ședința de judecată stabilită pentru termenul de judecată din 11 noiembrie 2026 să se discute confirmarea planului.

Data de 11 noiembrie 2026 este ultima zi pentru a se putea respecta termenul de 15 noiembrie 2026. În caz contrar, s-ar ajunge la o depunctare a clubului cu numărul de puncte arătate”, se arată în notele scrise.

Planul de reorganizare va fi votat pe 26 noiembrie

Între timp, pe 4 noiembrie, Petrolul a depus la Tribunalul Prahova tabelul definitiv al creanțelor și planul de reorganizare.

Planul va fi supus votului creditorilor pe 26 noiembrie, în cadrul Adunării Creditorilor.

Ce prevede regulamentul FRF

Regulamentul FRF privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga 1 prevede deduceri de puncte pentru nerespectarea termenelor de transmitere a raportărilor financiare privind datoriile restante.

  • 3 puncte, respectiv 9 puncte din clasamentul sezonului regulat aflat în desfășurare, în situația în care raportările financiare privind datorii restante nu sunt transmise până la sfârșitul ultimei zi lucrătoare a lunilor iulie, respectiv octombrie, după caz.
  • În cazul termenului-limită din luna noiembrie , întârzierea transmiterii documentelor justificative cu mai mult de 3 zile calendaristice va fi sancționată cu deducerea a 9 puncte din clasamentul sezonului regulat, aflat în desfășurare.

Petrolul are datorii de 8,5 de milioane de euro

Tabelul definitiv al creanțelor Petrolului, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 4 noiembrie 2026, indică obligații acceptate de aproximativ 45,1 milioane de lei, echivalentul a circa 8,5 milioane de euro.

Din această sumă, 42,5 milioane de lei (8,018 milioane de euro) sunt creanțe cu drept de vot, iar alte 2,59 milioane de lei (489.000 de euro) sunt înscrise sub condiție, fără drept de vot.

ANAF are de recuperat 4,67 milioane de euro de la Petrolul

Cel mai mare creditor al clubului este ANAF, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Instituția are acceptată o creanță de 24.751.205 lei (4,67 milioane de euro), reprezentând 58,24% din totalul creanțelor cu drept de vot.

Al doilea creditor important din categoria bugetară este Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, cu 734.350,96 lei (138.557 de euro). Instituția mai figurează și în grupa creanțelor garantate, cu 113.820 de lei (21.475 de euro).

Creanțele salariale, 1,69 de milioane de euro. Fotbaliștii sunt aici

Fotbaliștii și ceilalți angajați ai Petrolului figurează în grupa creanțelor salariale, care însumează aproape 9 milioane de lei (1,694 de milioane de euro), potrivit tabelului definitiv. E una dintre cele mai importante categorii de datorii ale clubului.

Cele mai mari creanțe salariale aparțin lui Doukansy Brahima (1,68 milioane de lei), Menderes Ibrahim Kemal (851.616 lei), fostul secund al lui Mehmet Topal, Hermann Baldres Rafael (706.417 lei) și Valentin Țicu (605.064 lei).

Pe listă figurează și fostul antrenor Mehmet Topal, cu o creanță acceptată de 64.600 de lei (aproximativ 12.189 de euro).

Fotbaliști și antrenori cu creanțe salariale de peste 100.000 de lei

CreditorCreanță acceptată (lei)Echivalent (€)
Doukansy Brahima1.683.385,09317.620
Menderes Ibrahim Kemal851.616,37160.682
Hermann Baldres Rafael706.417,79133.286
Țicu Constantin-Valentin605.064,80114.163
Veiga Varzim Miranda Ricardo Jose388.114,0073.229
Dumitriu Lucian-Mihai374.097,8670.585
Dumitrescu Andres Mihai351.915,6066.399
Aim betov Abat225.474,8042.542
Dulca Marco-Alexandru222.853,0042.048
Papp Paul220.231,2041.553
Ludewig Kilian214.987,6040.564
Prce Franjo211.786,1139.960
Mateiu Alexandru211.784,8039.959
Constantinescu Mihai204.844,9138.650
Manolache Rareș Cristian180.904,2034.133
Roche Yohan Cedris Benjamin173.149,0032.670
Hanca Sergiu Cătălin151.015,6828.494
Araujo Soares Ghuile­rme138.710,0026.172
Chică-Roșă Adi-Marian137.030,9925.855
Doumtisios Konstantinos136.085,0025.676
Eșanu Mihai Alexandru135.548,3725.575
Stancovici Victor-Marian128.344,0024.216
Adjei Boateng Bismark127.985,0024.148
Pop Rareș-Mihai122.372,5223.089
Chajia Moutir115.359,2021.766

Creanțele Petrolului, pe categorii

Categoria creanțelorValoare în leiValoare în euro
Salariale8.978.727,781.694.100
Bugetare25.554.905,964.821.680
Garantate797.223,51150.419
Chirografare7.166.134,261.352.101
Total creanțe cu drept de vot42.496.991,518.018.300
Înscrise sub condiție, fără drept de vot2.590.389,42488.753
Total general45.087.380,938.507.053
Conversie la cursul de 5,3 lei/euro

Posibilitatea depunctării din cauza problemelor financiare a fost discutată și în cazul altor două cluburi din Superliga, CFR Cluj și UTA, aflate în proceduri de redresare financiară.

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