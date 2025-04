Ultrașii îi răspund lui Șucu Galeria lui Rapid, protest față de conducere la meciul cu Metalul Buzău:  „E mai bine așa?” » De la ce a pornit totul

Galeria clubului Rapid a organizat un protest în startul meciului cu Metalul Buzău din Cupa României, ca urmare a declarațiilor celor doi acționari, Dan Șucu și Victor Angelescu.

Conducerea clubului a anunțat că se va îndrepta împotriva suporterilor care manifestă un comportament nesportiv pe stadion.

Protest la meciul din sferturile Cupei României dintre Rapid și Gloria Buzău. Suporterii „giuleștenilor” au afișat un banner la adresa conducerii, ca urmare a inițiativei clubului de a sancționa suporterii care vor mai aprinde fumigene și petarde pe stadion.

Galeria Rapidului, protest la adresa conducerii: „E mai bine așa?”

La începutul meciului din sferturile Cupei României dintre Metalul Buzău și Rapid, suporterii echipei giuleștene au afișat un banner pentru a protesta față de cele mai recente declarații făcute de cei doi acționari ai clubului.

În urmă cu doar câteva zile, acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, a anunțat că din perioada următoare, clubul se va îndrepta împotriva suporterilor, declarând că „cei iresponsabili vor plăti”.

Suporterii deplasați la Buzău au refuzat să susțină echipa în startul meciului și au afișat un banner cu textul: „E mai bine așa?”.

Ulterior, la jumătatea reprizei, fanii rapidiști au început să își încurajeze echipa.

De la ce a pornit conflictul Rapid - suporteri

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului Rapid, a anunțat că vor fi luate măsuri împotriva suporterilor care vor mai folosi materiale pirotehnice.

„Ne-am gândit și o să luăm mai multe măsuri ca din sezonul viitor să-i putem identifica și video și prin alte metode și să putem să ne îndreptăm asupra lor dacă se vor mai arunca în continuare petarde sau alte lucruri în teren.

Am vorbit, normal, am vorbit de mai multe ori. Am avut și o întâlnire acum câteva săptămâni, dar nu a fost singura.

Am vorbit de mai multe ori cu ei, dar de fiecare dată când vorbim se spune că nu știe cine aruncă. Dau vina pe copii sau pe anumite situații pe care ei nu pot să le controleze, spun că sunt foarte mulți.

Începând din vară, vom lua măsurile necesare pentru a identifica pe oricine va arunca cu petarde sau va face ceva rău pe stadion, va rupe scaune sau orice”, a declarat Victor Angelescu, citat de digisport.ro.

La cel mai recent meci disputat în play-off-ul Ligii 1, înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în tribunele Stadionului Giulești au fost doar copii cu vârste sub 14 ani, ca urmare a suspendării primite de Rapid.

500 de mii de euro este valoarea totală a amenzilor plătite de Rapid ca urmare a acțiunilor suporterilor