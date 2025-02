PAOK - FCSB. Răzvan Lucescu (55 de ani), antrenorul echipei din Salonic, consideră că meciul din play-off-ul pentru optimile Europa League va fi diferit de cel din faza principală.

Tehnicianul român spune că FCSB „este o echipă fizică”, iar campioana României nu va fi afectată de absența lui Darius Olaru (26 de ani).

PAOK - FCSB are loc joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tragerea la sorți le-a adus din nou față în față pe campioanele din Grecia și România, după ce FCSB a câștigat la Salonic, scor 1-0, în runda #2 din faza ligii.

PAOK - FCSB. Răzvan Lucescu explică înfrângerea din faza principală: „Rezultat nedrept”

Lucescu a explicat că FCSB are o istorie mai bogată decât PAOK, astfel că rezultatul de la începutul lunii octombrie nu trebuie privit în totalitate ca o surpriză.

În schimb, tehnicianul român consideră că echipa sa merita să câștige partida, însă a fost afectată de forma slabă pe care o traversa la acel moment.

„Cu tot respectul pentru adversarii noștri, știind echipa și experiența pe care o au. În Europa, tricoul lor are o greutate mai mare decât al nostru, Steaua a câștigat o dată Champions League, a participat mulți ani în grupele Champions League, sferturi și semifinale în Europa League, au multe situații în avantajul lor.

Explic asta pentru că vreau ca oamenii mei să înțeleagă acest lucru, că respect istoria acestui club.

Rezultatul meciului din faza ligii a fost în totalitate nedrept. Am jucat mult mai bine, am creat foarte multe ocazii, în ultimele zile am analizat foarte bine acest meci și vă pot spune că așa este uneori fotbalul.

Dacă joci frumos și ar trebui să câștigi, dar ratezi multe ocazii, înseamnă că ai făcut ceva greșit. Cred că greșeala noastră a fost că am venit după două meciuri dificile din punct de vedere psihologic, cu Galatasaray și Aris - și acele meciuri trebuia să le câștigăm -, a fost o diferență mare.

Am ratat și cu poarta goală, aceste lucruri te afectează, am intrat în meci fără a fi puternici mental. Având presiunea asta, am ratat ocazii care ne puteau aduce victoria.

În același timp, Steaua a reușit să înscrie în ultimele secunde din prima repriză după o minge lungă. Apoi au rămas în 10 jucători, le-a fost dificil să facă ceva special, doar s-au apărat. Asta e povestea și mâine va fi alt tip de joc”, a declarat Lucescu.

Trebuie să-i întrebați pe ei cum se simt, probabil că se simt foarte bine, au spus de mai multe ori zilele acestea că vor câștiga aici pentru că au mai făcut-o o dată. Psihologia este foarte importantă în sport, și individual și ca grup, dar cred că toată lumea trebuie să găsească în interiorul său modul de a câștiga încredere. Este vorba despre motivare, despre a avea un caracter puternic, să mă motivez că vreau să merg în optimi și să cred că o voi face. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Răzvan Lucescu: „La acest nivel nu putem vorbi doar despre o absență”

Lucescu crede că absența lui Darius Olaru, accidentat în această iarnă, nu o va afecta foarte mult pe FCSB în partida de joi.

Mijlocașul a pasat decisiv pentru Bîrligea la unicul gol al meciului de la Salonic, iar apoi a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

„În general, FCSB este o echipă fizică, are și jucători de calitate, dar principala caracteristică este puterea fizică.

Olaru este o absență importantă pentru FCSB, dar la acest nivel nu putem vorbi doar despre o absență. În acest sezon au reușit să se descurce cu multe probleme.

Și noi ne-am descurcat fără Zivkovic, mult timp. Nu este vorba doar despre un jucător, ci despre echipă și modul în care această echipă va arăta fizic, psihologic, tactic. Prin psihologic mă refer și la determinarea de a alerga, de a lupta pentru fiecare minge, în fiecare duel”.

Lucescu a comentat și faptul că Gigi Becali a prezentat deja echipa de start pe care FCSB o va folosi în meciul de la Salonic.

Nu știu dacă acesta va fi primul 11 de la FCSB, în orice caz, noi trebuie să fim pregătiți pentru orice. Răzvan Lucescu, despre echipa prezentată de Gigi Becali

Echipa probabilă a lui FCSB pentru turul cu PAOK (4-3-3):

Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Șut, Chiricheș - Gheorghiță (Miculescu), Cisotti, Tănase - Bîrligea

Răzvan Lucescu: „Orice se poate întâmpla în competițiile europene”

Antrenorul lui PAOK crede că „dubla” cu FCSB va fi una echilibrată.

„Asta e frumusețea competițiilor europene, când intră în faza eliminatorie, orice se poate întâmpla.

Chiar și când joci împotriva echipelor foarte puternice, poate nu sunt în cea mai bună formă și poți profita.

Consider că jocul cu FCSB este unul foarte puternic, echilibrat, ambele echipe vor să se califice.

Este vorba despre o echipă care are experiență uriașă, cu o mare istorie în spate, și noi, care începem să devenim cunoscuți în Europa”.

Răzvan Lucescu: „Pentru PAOK, meciul cu FCSB este doar un alt joc european. Pentru mine este diferit”

Antrenorul a afirmat că meciul cu FCSB este special pentru el, însă nu este cu nimic diferit pentru campioana Greciei și fanii săi.

„Diferit va fi, cu siguranță. Am sentimente diferite, meciurile jucate aici împotriva lui AEK, Olympiacos, Panathinaikos, Aris, sunt meciuri care au ceva diferit, au ceva din egoul fanilor greci, de a fi aici într-un război local. Uneori așa se simte, vorbim despre ligă, punctele puse în joc, este o situație complet diferită.

Pentru mine, personal, meciul cu FCSB este un meci cu o echipă românească și ce îmi poate aduce acest lucru. Presiunea din partea oamenilor, românilor, știu cum văd ei asemenea meciuri.

Dar din partea jucătorilor mei, ai celor de la PAOK, este doar un alt joc european, cu importanța calificării, este ceva foarte frumos și este și o chestie materială.

Dar, în afară de acest lucru, este vorba de a fi în primele 16 și de a continua în Europa. Sunt mulți aici care au multe speranțe, care vor să mergem mai departe”.

Returul „dublei” dintre PAOK și FCSB se va disputa la București, dar Lucescu nu se teme: este obișnuit cu presiunea pusă de fanii adverși.

Să nu credeți că meciurile din liga Greciei sunt ușoare, Să joci pe terenul unor echipe precum AEK, Panathinaikos, Olympiacos, este de 10 ori mai greu decât să joci împotriva lui FCSB la București. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Returul de la București va avea loc pe 20 februarie, de la ora 19:45.