„Mai puțin VAR”  Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în LaLiga și specialist Marca, crede că e nevoie de o reformă a arbitrajului video

Alfonso Perez Burull (59 de ani) analizează, pentru GOLAZO.ro, situația înfierbântată din arbitrajul spaniol.

Real Madrid acuză Liga Spaniolă de Fotbal de manipulare a competiției, din cauza ultimelor arbitraje de la meciurile „los blancos”.

Atletico Madrid – Real Madrid și Sevilla – Barcelona au fost partidele la care s-au contestat arbitrajele.

Egalul dintre Atletico și Real, 1-1, echipele cele mai importante ale Madridului, precum și victoria Barcelonei la Sevilla, 4-1, au reaprins lupta pentru campionat în Spania.

Cele trei echipe din fruntea LaLiga sunt despărțite acum de doar 2 puncte.

Partidele au fost extrem de tensionate și din cauza presiunii care există pe arbitrii din Spania. Prestațiile lor sunt „disecate” la emisiunile posturilor TV, la radio, în ziarele de sport.

Între Real Madrid și Liga Profesionistă de Fotbal, condusă de Javier Tebas, susținător al grupării „los blancos”, există și un conflict fățiș.

Perez Burrull: „Penalty 50%-50%”

Real a trimis o scrisoare în care acuză competiția „că este contaminată de decizii arbitrale imposibil de justificat”. Liga spaniolă a replicat, trimițând o plângere Comisiei de Disciplină a Federației, în care cere deschiderea unei anchete.

Fostul arbitru din LaLiga, Alfonso Perez Burrull, om cu peste 220 de meciuri în LaLiga și actual expert Marca, a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care analizează fazele importante din partidele Atletico Madrid – Real Madrid și Sevilla – Barcelona.

Domnule Burrull, acum putem judeca la rece, pentru că a trecut ceva timp de la partidele fierbinți din LaLiga, Real Madrid – Atletico Madrid și Barcelona – Sevilla. Să o luăm pe rând. Cartonaș roșu la intrarea lui Ceballos la Barrios, în derby-ul madrilen? Și, desigur, fault și penalty la intervenția lui Tchouameni asupra lui Samuel Lino?

O să încerc să-ți răspund la ambele întrebări cu un singur răspuns. Să vedem dacă reușesc. Cred că e foarte bine în fotbalul modern ca atunci când sunt asemenea decizii, la limită, să fie analizate de fiecare. Iar criteriile să fie ale lumii fotbalului, nu numai cele ale arbitrului. Pentru că, chiar dacă decizia o ia arbitrul, nicio fază nu e identică cu alta, iar un criteriu general ar trebui să fie pus la punct și respectat. Îți spun asta pentru că ambele faze, de care m-ai întrebat, au fost judecate corect de arbitru conform regulamentului. A fost fault al lui Tchouameni, iar Ceballos nu se duce cu piciorul sus, așa că de asta nu intervine nici VAR-ul.

Intrarea lui Ceballos la Barrios și intervenția lui Tchouameni asupra lui Samuel Lino

5 El Clasico a condus, la centru, Alfonso Perez Burrull.

Dar mijlocașul de la Real nu pare să aibă nicio intenție de a juca mingea.

Stai puțin. În cazul penalty-ului, și am spus-o și în direct la Marca, deși decizia a corectă conform regulamentului, opinia mea e diferită. Pentru că o lovitură de la 11 metri e pedeapsa maximă în fotbal și din acest motiv am crezut întotdeauna că arbitrajul trebuie să fie proporțional cu infracțiunea. Trebuie să judece intensitatea, faptul că fotbalul e un sport rapid, și, mai presus de toate, impactul pe care-l are acțiunea fundașului asupra unui atac promițător sau a unei evidente ocazii de gol.

Penalty-ul este la limită, pentru că nu e o dispută directă pentru balon, iar fundașul întinde piciorul după minge. Cred că se poate da lovitură de la 11 metri în aceeași măsură în care se poate trece cu vederea. Dar acest lucru trebuia să-l decidă arbitrul partidei (n.r. – Cesar Soto Grado), nu de la VAR.

Perez Burrull: „Nu trebuie depășită o limită”

Revin la faza cu Ceballos. Vreau să ne lămuriți și acolo.

Cred că acolo e fix invers. Adică regulamentul spune că dacă piciorul merge jos, VAR-ul nu intervine. Dar se impunea cartonașul roșu, după mine, pentru că există un exces de intensitate, Ceballos nu caută mingea, și există riscul unei accidentări. Trebuia, măcar, chemat la VAR arbitrul meciului.

Înjurăturile lui Bellingham la adresa tușierului? Le-a auzit toată lumea, inclusiv arbitrii, cred, dar nu s-a luat nicio măsură. Cât de puternică e presiunea pe umerii arbitrilor, uneori exercitată și de marile cluburi?

Să știi că arbitrii, colectivul, este curajos și, în același timp, repectuos. Așa era pe vremea când eu oficiam în LaLiga. Sunt foarte pregătiți pentru astfel de lucruri, fie ca vin din partea președinților de club sau mass-media. Cred că este de datoria lumii fotbalului, federațiilor, ligilor să intervină și să sancționeze aceste comportamente. Nu poți să spui, doar atunci când nu câștigi, că o competiție e mamipulată sau că e corupție. Asta nu ar trebui să fie tolerat de nimeni, nici ca arbitru, nici ca persoană. Nu trebuie depășită o limită.

Perez Burrull: „Decizii corecte la Sevilla”

Să ne mutăm cu analiza la partida dintre Sevilla și Barcelona. Și acolo au fost faze delicate. Szczesny îl împiedică în careu pe Romero. Penalty?

Nu, pentru că atinge mingea în primă fază, iar aceasta nu mai e aria de control a atacantului. Nu e nimic de penalizat aici.

Szczesny îl împiedică în careu pe Romero

Kounde îl împinge în careu pe Sow, mijlocașul Sevillei.

Este un mic contact între cei doi, e adevărat. Dar nu are intensitatea necesară pentru a fi acordat penalty. Sunt fotbaliști care imediat ce simt o atingere, preferă să cadă decât să joace mingea.

Kounde îl împinge în careu pe Sow

Și ajungem la cartonașul roșu acordat lui Fermin Lopez. E o intrare care justifică eliminarea?

Cred că sunt situații în care trebuie să te gândești la integritatea fizică a jucătorilor. Indiferent de înălțimea și zona atacului asupra unui fotbalist, dacă are intensitate, chiar dacă lovește mingea în prealabil, trebuie să intervină VAR-ul. Iar în această situație e o acțiune periculoasă, iar cartonașul roșu e meritat.

Cartonașul roșu acordat lui Fermin Lopez

Perez Burrull: „Trebuie o reformă a VAR”

Tot scandalul acesta între Real Madrid și Liga din Spania a început de la intrarea lui Carlos Romero asupra lui Mbappe, din meciul Espanyol Barcelona – Real Madrid. Catalanul nu a fost eliminat, iar ulterior a marcat golul victoriei lui Espanyol.

Da, într-o oarecare măsură de acolo a început. E un atac de cartonaș roșu. Are intensitate, este din spate și nici nu are posibilitatea de a juca mingea, deci e clar că doar încearcă să oprească faza. Arbitrul lasă avantaj, asta e în regulă, poate nici nu vede clar atacul, dar VAR-ul trebuia să intervină.

Intrarea lui Carlos Romero asupra lui Mbappe

VAR-ul ar trebui să simplifice viața arbitrilor. Dar dincolo de offside-ul semiautomat, pare că lucrurile rămând la fel de complicate.

Eu cred că e necesară o revizuire a VAR-ului. Acum știm la ce e util și la ce nu. Cred că trebuie mai multă unitate între arbitri, jucători, cluburi atunci când vine vorba despre folosirea lui. Sunt de părere și că arbitrii merg prea des la a se uita pe monitor. Se pierd variabilele care intră în ecuația a ceea ce înseamnă să fii arbitru. Intensitatea, impactul fazelor. Nu înțeleg de ce niciodată nu vedem la VAR acțiunea filmată cu o cameră normală, nu în slow motion.

Pe de altă parte, echipele au început să protesteze mai mult și să ceară constant intervenția VAR. Atunci când cred că îi va favoriza. Au și mai multe îndoieli când arbitrul ia o decizie și nu intervine VAR. Cred că trebuie să reducem interferența arbitrajului video în fotbal. Și să respectăm deciziile oficialilor, chiar dacă nu ne plac.