Răzvan Lucescu (55 de ani) s-a declarat dezamăgit, după remiza cu Panathinaikos, scor 0-0, în etapa #4, din Superliga Greciei.

După primele 4 etape, PAOK este pe locul 2, cu 10 puncte, fiind depășită doar de liderul Olympiacos, la golaveraj.

Răzvan Lucescu, dezamăgit după remiza cu Panathinaikos

Antrenorul român al campioanei Greciei a transmis că este mulțumit de evoluția echipei sale, dar regretă că aceștia nu au reușit să fructifice măcar una din ocaziile pe care le-au avut.

„Am jucat împotriva unei echipe grele, cu multă calitate. E una dintre cele mai bune echipe din ţară. Regret că nu am câştigat cele trei puncte, mai ales că am avut atâtea ocazii. Trebuie să profiţi de ele împotriva unui asemenea adversar.

Am dominat prima repriză, am presat, le-am făcut viaţa grea, am închis spaţiile. În repriza a doua, intensitatea nu a mai fost aceeași. Sunt fericit cu evoluţia avută, dar şi supărat că nu am reuşit să câştigăm acest meci”, a spus Lucescu, citat de gazzetta.gr.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu urmează meciul cu Volos, în campionat, urmat de înfruntarea cu Galatasaray, din prima etapă a Europa League.

