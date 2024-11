Naționala statului Kosovo a susținut, joi, conferința de presă premergătoare partidei cu România, din Liga Națiunilor, de la București.

România - Kosovo se joacă vineri, de la ora 21:45, pe Arena Națională și va fi transmis în direct pe Antena 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

La conferința de presă au fost prezenți selecționerul Franco Foda (58 de ani) și mijlocașul Elvis Rexhbeçaj (27 de ani) unul dintre cei mai importanți jucători din lot.

Franco Foda: „Vom face câteva schimbări tactice”

Selecționerul Foda a încercat să evite toate întrebările legate de incidentele ce ar putea apărea în tribune, în timpul partidei.

În schimb, a încercat doar să se axeze pe misiunea sa - aceea de a găsi o formulă câștigătoare împotriva României. Tehnicianul a recunoscut că va face câteva modificări tactice, obligat de absența unor jucători importanți.

În ultimul meci aici au fost incidente. Vă așteptați la asemenea probleme. Sunteți gata să abandonați meciul?

Nu am fost la ultimul meci, nu eram selecționerul Kosovo. Misiunea mea e să pregătesc echipa, așa am făcut și în trecut. La Euro, am observat mult respect între echipe.

E presiune mai mare, pentru că românii au vorbit mai mult de situația din afara terenului decât despre Kosovo?

Singur noastră preocupare sunt adversarii. Ne-am pregătit, nu putem influența ce se petrece în afara terenului. Dincolo de orice emoții, totul e despre respect.

Cât de încrezător sunteți?

Am pierdut turul cu 3-0 la Pristina, dar am jucat la același nivel, am făcut greșeli și am luat goluri în cele mai importante momente. Avem 9 puncte, avem încredere acum. Ne lipsesc unii jucători, e important cu o echipă atât de bună precum a României. E important să nu mai repetăm erorile de la Pristina

Ce părere aveți despre echipa României?

Fiecare echipa are și puncte slabe. România e foarte puternică pe contraatac, pe tranziții. Man și Mihăilă, aripile, Drăgușin, solid în apărare, Stanciu e un strateg la mijloc. Lucescu are dreptate, Zhegrova e foarte bun in dueluri unu contra unu. Toată echipa trebuie să joace bine, toată echipa trebuie să se apere, să atace și să câștige meciul. Mbappe e exemplul, are dificultăți de adaptare. Nu doar el cîștigă, ci echipa câștigă

Veți schimba tactica față de meciul din tur?

Ne adaptăm tactica. Pentru că ne lipsesc niște jucători, vom face câteva schimbări tactice, dar vrem să câștigăm, să jucăm agresiv, să câștigăm duelurile, să facem un joc bun. Vrem să câștigăm. Totul e în mâna noastră dacă vrem să învingem și să câștigăm grupa.

Elvis Rexhbeçaj: „Suntem 100% pregătiți”

Mijlocașul Elvis Rexhbeçaj (27 de ani), titular la Augsburg, în Bundesliga, este foarte optimist înaintea meciului cu România.

Acesta a vorbit la superlativ despre „tricolori”, însă este sigur că și echipa sa poate presta un fotbal de calitate, capabil să cucerească cele trei puncte.

3 selecții a adunat Elvis Rexhbecaj la naționala statului Kosovo

„Am venit să câștigăm. România e puternică, am analizat-o, e foarte bună, trebuie să fim tari defensiv ca echipă, colectiv. Toată ofensiva României e bună. Am văzut și în primul meci. Excelenți pe tranziții, profită de fiecare eroare. Toți cei din atac sunt buni. Vom încerca să-i facem fericiți pe fanii noștri cu o victorie.

România are și un mijloc puternic, dar și noi suntem buni. Dacă jucăm uniți, ca grup, ca echipă, putem învinge. Suntem sută la sută gata pentru meci, chiar dacă știm că va fi o atmosferă încinsă, cu stadionul plin. Eu sunt Elvis Rexhbeçaj și dau 100% mereu, ca jucător profesionist”, a spus Elvis Rexhbeçaj.

Încerc să le ofer tuturor colegilor încredere, nu mă tem nici să pierd mingea. Am jucat trei meciuri, sunt fericit cu ce am arătat. Am 27 de ani, am încredere. Vor veni momente și mai bune. Nu mă tem să-mi asum responsabilitatea. Vreau să devin un jucător important al naționalei Elvis Rexhbeçaj