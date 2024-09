ROMÂNIA - LITUANIA. 28.000 de oameni au venit să vadă primul meci pe teren propriu al naționalei lui Mircea Lucescu, revenit la cârma primei reprezentative după 38 de ani.

90% dintre cei prezenți au fost în galben, au respectat culoarea de bază a naționalei, însă atmosfera a fost mult mai potolită decât ce s-a întâmplat în vară la Euro.

Sud Steaua l-a luat la țintă pe Marcel Ciolacu și PSD, n-a uitat nici de disputa fanilor cu forțele de ordine, scandări preluate și de ultrașii naționalei.

A fost o vară fierbinte, o vară în care am visat și am fost printre cei mari. Ne-a plăcut, am prins gustul și am mai vrea. „Zidul galben” a lăsat Germania, s-a mutat la București.

Am început în Kosovo un nou drum, de această dată cu o țintă pe care n-am mai atins-o de 26 de ani. A trecut mult timp, dar suporterii s-au întors încet, sfioși, spre națională.

ROMÂNIA - LITUANIA. S-a întors „Zidul”

A uimit o întreagă Europă la Euro, „Zidul galben” și-a cules laude în țară și peste graniță, iar după turuneul final am rămas cu o națională din nou matură, pe care o poți rosti fără suflare și cu un public ce-și iubește și susține echipa indiferent de moment.

O moștenire pe care Lucescu are experiența și datoria de a o duce spre următorul nivel.

Stadion plin cu Lituania

Biletele pentru meciul cu Lituania s-au epuizat repede, un adversar deloc atractiv, o competiție, Liga Națiunilor, fără mare anvergură. Îmbrăcați în galben, fanii au venit la datorie. Știu una și bună. Liga Națiunilor înseamnă un pas mai aproape de SUA, Canada și Mexic.

„Sub măreața lui umbrire / Înfruntăm orice furtuni”, a fost mesajul ce-a însoțit o până mare pe care a fost desenat drapelul. Naționala și suporterii sunt un întreg azi. Ruptura de altădată e istorie. Peste 25.000 de fani au venit să vadă echipa lui Lucescu la lucru.

Bucurie, apoi minute de lege pentru ultrași

A fost entuziasm la imn, s-a cântat cum s-a întâmplat și în Germania, a venit repede și bucuria de după golul lui Mihăilă, apoi a fost rândul ultrașilor pentru a-și striga nemulțumirile.

De-o parte Peluza Sud, cu lupa pe PSD și premierul Marcel Ciolacu, acuzați de apropierea față de FCSB, dar și forțele de ordine, scandare preluată și de ultrașii din peluza vecină, cei de la Uniți Sub Tricolor. În rest, mult calm, suporterii au venit mai degrabă ca la un spectacol, rare au fost momentele în care echipa a fost susținută cu adevărat, așa cum s-a întâmplat la Euro.