România U19 - Spania U19 1-3. Jason Kodor (19 ani) a oferit primele reacții după eșecul „tricolorilor”.

Acesta a vorbit și despre interesul celor de la FCSB, despre care GOLAZO.ro a scris luni seară.

România a pierdut în etapa #2 a grupelor de la Euro U19 și va juca meciul decisiv cu Danemarca, unde va avea nevoie de o victorie pentru a merge mai departe.

România U19 - Spania U19 1-3 . Jason Kodor: „ Ne-am conectat foarte bine și vom arăta asta cu Danemarca”

„Noi ne-am pregătit foarte bine la antrenamente, am avut mentalitatea potrivită când am intrat în joc, dar din păcate nu ne-au ieșit fazele. Când a dat gol Barbu nu știu dacă a fost offside, dar așa a fost decizia, asta este.

Noi suntem foarte uniți, cred că asta este și puterea grupului, acum la națională ne-am conectat foarte bine și cred că vom arăta asta cu Danemarca”, a spus Kodor după meci.

Întrebat despre intersul celor de la FCSB pentru el, așa cum a scris și GOLAZO.ro, jucătorul celor de la Lecce Primavera a răspuns:

„Sincer, nu mă gândesc la asta în momentul de față. Mă gândesc să dau pe teren totul aici pentru națională.

Am auzit despre asta, dar mă gândesc doar ce să fac pe teren cu Danemarca. E un vis pentru toată lumea să joace în Champions League și sper ca într-o zi să ajung acolo.

Obiectivul meu este să dau totul cu Danemarca și să ajungem cât mai departe cu naționala”.

Ionuț Cercel: „Dacă nu ni se anula golul, puteam să câștigăm”

Tânărul jucător al campioanei României a comentat și el prestația naționalei din această seară.

„Suntem dezamăgiți, consider că în a doua repriză am fost peste ei. N-am avut nicio șansă cu acel gol de 2-1, a fost anulat, nici nu știu dacă a fost offside, o să ne uităm mâine la ședință, dar n-am avut șansă în a doua repriză, iar apoi au venit peste noi și am cedat. Dar rămân cu această idee că dacă nu ni se anula golul puteam să câștigăm.

Lăsăm în spate ce a fost astăzi, mâine analizăm, sperăm să reparăm toate greșelile care au fost și să mergem cu forțe proaspete. Mergem să câștigăm și vom da totul pentru suporteri cărora le mulțumim pentru susținere”, a spus Cercel după meci.

Întrebat dacă îl va convinge pe Kodor să vină la FCSB, acesta a spus:

„Nu e treaba mea, e colegul meu, poate să vină, dar nu pot să vorbesc despre chestia asta. Toată lumea e așteptată acolo cu brațele deschise”.

