România U19 - Spania U19 1-3. Formația lui Ion Marin a pierdut în fața ibericilor în etapa a doua de la Euro U19.

„Tricolorii” au avut parte de două momente controversate, un penalty neacordat și un gol anulat pe motiv de ofsaid, fără reluări ulterioare.

Jucătorii noștri au nevoie de un succes cu Danemarca în ultima etapă pentru a merge în semifinale.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru România. În minutul 3, Cordero a deschis scorul pentru Spania. Huestamendia a pătruns pe partea dreapta și a încercat să trimită în careu. Centrarea a fost blocată, însă fundașii români s-au oprit din joc, crezând că mingea va ieși în afara terenului.

Rafael Munteanu s-a repezit târziu către balon, însă Monserrate a fost mai rapid. A preluat balonul și l-a întors în centru, de unde „decarul” Cordero l-a trimis simplu în plasă.

În minutul 23, România putea egala după ce Cuenca a reluat greșit spre propria poartă, după un aut bătut de Călugăr spre careul spaniolilor. Mingea a lovit bara dreaptă.

Douăsprezece minute mai târziu, jucătorii României au cerut penalty la o intrare prin alunecare a lui Martin în propriul careu. Arbitrul însă a lăsat jocul să continue, iar sistemul VAR nu există la acest turneul final.

Partea secundă a început bine pentru România. Szimionaș a egalat cu noroc de la peste 25 de metri, mingea fiind deviată de Martin, traiectoria păcălindu-l pe portarul ibericilor.

În minutul 59, a avut loc loc un alt moment controversat. David Barbu a înscris pentru România, însă golul a fost anulat pentru ofsaid și nicio reluare nu a fost oferită!

Opt minute mai târziu, Martin relua cu capul din 6 metri, în viteză, după un corner bătut perfect de Cordero și ducea scorul la 2-1 în favoarea ibericilor.

„Tricolorii” au cedat treptat, iar în minutul 73 Monserrate făcea 3-1 cu șut la colțul scurt, din interiorul careului, după o combinație cu același Cordero.

Astfel, pentru a merge mai departe, România are nevoie de o victorie în meciul decisiv cu Danemarca din ultima etapă a grupelor, programat joi, de la ora 20:00.

Clasamentul grupei A

M Gol. Pt. 1. Spania 2 4-1 6 2. Danemarca 2 5-1 3 3. România 2 3-4 3 4. Muntenegru 2 1-7 0

România U19 - Spania U19 1-3

Au marcat: Szimionaș 50 / Cordero 3, Martin 67, Monserrate 73

Final de meci.

Min. 73 - Gol Spania! Monserrate face 3-1 cu șut la colțul scurt, din interiorul careului, după o combinație cu același Cordero.

Min. 70 - Ies Barbu și Kodor, intră Dănciuțiu și Vermeșan.

Min. 67 - Gol Spania! Martin reia cu capul din 6 metri, în viteză, după un corner bătut perfect de Cordero.

Min. 64 - Galben pentru Marincău.

Min. 62 - Guțea are o nouă ocazie foarte mare, după un contraatac foarte bun al României, însă portarul Jimenez respinge din nou.

Min. 59 - David Barbu a înscris pentru România, însă golul a fost anulat pentru offside.

Min. 59 - Guțea trimite un șut periculos din interiorul careului, însă portarul spaniol intervine incredibil.

Min. 56 - Ies Garcia și Huestamendia, intră Diaz și Junyent.

Min. 50 - GOOOL ROMÂNIA! Szimionaș egalează! Mijlocașul Veronei înscrie cu noroc! Torpila de la peste 25 de metri este deviată de Martin, iar traiectoria îl păcălește pe portarul ibericilor.

Min. 49 - Galben pentru Szimionaș.

A început repriza secundă. Ies Băsceanu și Matei, intră Guțea și Păcuraru.

Pauză la Voluntari.

Min. 43 - Schimbare la România. Cercel intră în locul Chinteș, care a ieșit accidentat.

Min. 35 - Jucătorii României cer penalty la o intrare prin alunecare a lui Martin în propriul careu.

Min. 24 - Galben pentru David Matei.

Min. 23 - Ocazie pentru România! Cuenca reia greșit spre propria poartă, după un aut bătut de Călugăr spre careul spaniolilor. Mingea a lovit bara dreaptă.

Min. 8 - Galben pentru Munoz.

Min. 3 - Gol Spania! Cordero deschide scorul, după o eroare a portarului nostru, de care a profitat Monserrate și care a pasat mai apoi spre decarul ibericilor, care a reluat în poarta goală din câțiva metri.

Min. 1 - Start de partidă la Voluntari.

România U19 - Spania U19. Echipele de start

România U19: R. Munteanu – Bărăitaru, Fălcușan, Marincău, Călugăr – Szimionaș – Chinteș, D. Matei, Băsceanu – Kodor, Barbu

R. Munteanu – Bărăitaru, Fălcușan, Marincău, Călugăr – Szimionaș – Chinteș, D. Matei, Băsceanu – Kodor, Barbu Selecționer: Ion Marin

Ion Marin Rezerve: Simon, Tarbă, Păcuraru, Cercel, Marin, Marița, Dănciuțiu, Guțea, Vermeșan

Simon, Tarbă, Păcuraru, Cercel, Marin, Marița, Dănciuțiu, Guțea, Vermeșan Spania: R. Jimenez - Olmedo, J. Martin, Cuenca, Munoz - Huestamendia, Merino, Monserrate - Cordero, Janneh, P. Garcia

R. Jimenez - Olmedo, J. Martin, Cuenca, Munoz - Huestamendia, Merino, Monserrate - Cordero, Janneh, P. Garcia Selecționer: Paco Gallardo

Paco Gallardo Rezerve: Simon Garcia, Junyent, Dani Diaz, Virgili, Torrents, Marques, Granados, Gonzalo Pastor

Simon Garcia, Junyent, Dani Diaz, Virgili, Torrents, Marques, Granados, Gonzalo Pastor Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

„Anghel Iordănescu” (Voluntari) Arbitru: Rob Hennessy (Irlanda de Nord). Asistenți: Christopher Campbell (Irlanda de Nord), Eraklis Komodromos (Cipru)

Probleme la spanioli. Marcos, anunțat rezervă, nu va mai fi pe bancă după ce s-a accidentat la încălzire.

În Giulești, Danemarca s-a impus categoric în duel cu Muntenegru, scor 5-0. În acest moment, Danemarca, România și Spania au câte 3 puncte, fiind separate doar de golaveraj. Cu zero puncte după două meciuri, Muntenegru este eliminată.

Față de meciul cu Muntenegru, Ion Marin a efectuat nu mai puțin de 5 modificări în echipa de start. Inclusiv Ionuț Cercel, vedeta de la FCSB, va fi rezervă!

Bărăitaru, Călugăr, Chinteș, Băsceanu și Barbu le vor lua locul lui Cercel, Marița, Păcuraru, Tarbă și Vermeșan.

Cele două formații s-au întâlnit anul trecut, în octombrie, tot pe stadionul „Anghel Iordănescu”, într-un amical.

S-a încheiat 1-1, după ce spaniolii au deschis scorul rapid, în minutul 6, după autogolul lui Mario Bărăitaru. „Tricolorii” au egalat, în minutul 25, prin Vermeșan.

Stadion plin la Voluntari, pentru România U19 - Spania U19

Meciul cu Spania, care se va disputa în această seară și poate garanta calificarea României, se va disputa în fața unui stadion arhiplin.

Toate biletele puse la vânzare au fost achiziționate, a confirmat echipa națională, pe pagina oficială de Facebook:

„U19 | SOLD-OUT. Meciul de diseară, cu Spania, se va juca sub ochii unui stadion plin întrucât toate biletele puse la vânzare s-au epuizat.

Vă așteptăm, de la ora 21:00, pe Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari să fiți al 12-lea jucător pentru naționala României U19”.

4.518 locuri are stadionul din Voluntari

România, victorie cu Muntenegru în primul meci

România U19 a debutat cu o victorie la Campionatul European, pe care-l găzduim, în fața selecționatei de tineret a Muntenegrului, scor 2-1.

Deși România a fost condusă până în minutul 63, schimbările făcute de Ion Marin au făcut diferența în meciul cu Muntenegru.

Introduși în minutul 61, David Barbu și Luca Băsceanu au jucat un rol important în obținerea celor trei puncte.

Băsceanu a trimis o centrare perfectă la golul lui Emanuel Marincău, iar Barbu a reușit să înscrie golul victoriei în primul minut al prelungirilor.

Echipa lui Ion Marin întâlnește, în această seară, cel mai complicat adversar al grupei A, în care suntem lideri înaintea etapei secunde.

Spania U19 a început tot cu o victorie la diferență de un singur gol, în meciul cu cealaltă componentă a grupei A, Danemarca, scor 1-0.

Ion Marin: „Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem”

Seleționerul echipei naționale U19 este conștient că ibericii pleacă din postura de favorită înaintea meciului din această seară, însă are încredere în elevii săi:

„Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem. Am jucat anul trecut în toamnă aici la București, am jucat cu ei în Spania. Cum să spun?

Spania a câștigat de 9 ori campionatul european. Este o echipă, dar copii aceștia au dovedit că și ei sunt o echipă. Vom aborda jocul așa cum le abordăm pe toate, adică să câștigăm.

Faptul că am câștigat cu Muntenegru e meritul băieților, care au jucat excepțional. Am meritat victoria. Am fost inspirați la schimbări, cei care au intrat au făcut-o foarte bine. Înaintea acestui meci există o anumită precauție, o anumită grijă, a declarat Ion Marin înaintea duelului cu Spania, conform gsp.ro.

