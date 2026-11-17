Naționala U20 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Poloniei cu scorul de 0-1, în al doilea meci din Elite League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În prima partidă din cadrul competiției, „tricolorii” pregătiți de Adrian Iencsi au cedat în fața Elveției, scor 1-3, iar acum au suferit un nou eșec.

România U20, învinsă și de Polonia în Elite League

Naționala U20 a României a început mai bine meciul disputat pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Iustin Doicaru, jucătorul de la Rizespor, a fost aproape să înscrie încă din minutul 3, după un șut de la aproximativ 25 de metri distanță.

Portarul Poloniei a respins mingea cu greu în afara terenului. Ulterior, pe parcursul primei reprizei, „tricolorii” nu și-au mai creat mari ocazii.

Rafael Munteanu a reușit să mențină intactă poarta României, după câteva ocazii mari ale oaspeților pe finalul primei părți.

În repriza secundă, Yanis Pîrvu a vrut să îl lobeze pe portarul advers, care era ieșit din poartă, dar nu a putut înscrie.

Deschiderea de scor a venit în minutul 83, când Smiglewski a transformat un penalty, după ce Lăpădătescu l-a faultat în careu pe Borys.

Polonia a obținut în cele din urmă victoria la Târgoviște, iar „tricolorii” se află pe poziția 8, cu niciun punct acumulat în 2 meciuri.

Echipa folosită de Adrian Iencsi în meciul cu Polonia U20:

Munteanu – Irimia (Gașpăr 90+3), Bărăitaru, Fălcușan-cpt., Chinteș (Pădurariu 89) – Pîrvu (Tarbă 65), Matei, Lăpădătescu, Băsceanu (Guțea 65) – Doicaru (Kodor 65), Vermeșan

Rezerve: Sandu, Ungureanu – Vlaicu, Vereș, Biliboc, Stoian, Miloiu, Racu

Următoarele meciuri ale României U20 din Elite League vor fi anul viitor, cu Portugalia (26 martie) și Cehia (29 martie).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport