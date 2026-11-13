România U20, debut cu stângul VIDEO. Înfrângere cu Elveția la primul meci din Elite League! Gol superb marcat de Luca Băsceanu

Echipa națională U20 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Elveției, scor 1-3.

reprezentativa similară a Elveției, scor 1-3. Pentru „tricolori” a fost primul meci din Elite League.

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Selecționata antrenată de Adrian Iencsi a început cu stângul parcusul în Elite League.

Elveția U20 - România U20 3-1 . Înfrângere la debutul în Elite League pentru „tricolori”

Partida a început cum nu se poate mai rău pentru România, care a încasat gol încă din minutul 3, când Miguel Mardochee (19 ani) și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

Elveția și-a dublat avantajul în minutul 54, după reușita lui Emmanuel Tsimba (20 de ani).

Luca Băsceanu (20 de ani) a reaprins speranțele „tricolorilor” mici la un rezultat pozitiv. Jucătorul campioanei U Craiova a driblat doi adversari, l-a păcălit și pe portarul oaspeților cu o fentă scurtă, apoi a trimis mingea în poartă în minutul 78.

Cu toate acestea, elevii lui Adrian Iencsi au mai primit un gol. Jamie Atangana (19 ani) a stabilit scorul final în minutul 89.

Echipa folosită de Adrian Iencsi în meciul cu Elveția U20:

România: 12. Munteanu – 16. Irimia, 6. Bărăitaru, 4. Fălcușan-cpt., 3. Pădurariu – 7. Tarbă (19. Biliboc 65), 20. Matei (18. Pîrvu 70), 8. Lăpădătescu, 11. Guțea (10. Băsceanu 65) – 13. Kodor (65), 21. Stoian (17. Doicaru 65)

12. Munteanu – 16. Irimia, 6. Bărăitaru, 4. Fălcușan-cpt., 3. Pădurariu – 7. Tarbă (19. Biliboc 65), 20. Matei (18. Pîrvu 70), 8. Lăpădătescu, 11. Guțea (10. Băsceanu 65) – 13. Kodor (65), 21. Stoian (17. Doicaru 65) Selecționer: Adrian Iencsi

Adrian Iencsi Rezerve: 1. Sandu, 23. Ungureanu – 2. Chinteș, 5. Vlaicu, 14. Gașpăr, 15. Vereș, 22. Miloiu, 25. Racu

Pentru România U20 urmează confruntarea cu Polonia U20, programată marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Lotul României U20 pentru meciurile din noiembrie

Portari : Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Bogdan Ungureanu (FC Rapid 1923);

: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Bogdan Ungureanu (FC Rapid 1923); Fundași : David Irimia (Dinamo), Florin Gașpăr (Chindia Târgoviște), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Aurel Vlaicu (Politehnica Timișoara), Andrei Racu (FC Bassano | Italia), Alexandru Miloiu (SS Lazio | Italia), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alin Chinteș (Universitatea Cluj);

: David Irimia (Dinamo), Florin Gașpăr (Chindia Târgoviște), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Aurel Vlaicu (Politehnica Timișoara), Andrei Racu (FC Bassano | Italia), Alexandru Miloiu (SS Lazio | Italia), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alin Chinteș (Universitatea Cluj); Mijlocași : Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), David Matei (Universitatea Craiova), Robert Lăpădătescu (CSM Slatina), Raul Vereș (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

: Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), David Matei (Universitatea Craiova), Robert Lăpădătescu (CSM Slatina), Raul Vereș (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova); Atacanți: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Jason Kodor (FC Rapid 1923), Ioan Vermeșan (Widzew Łódź | Polonia), Alexandru Stoian (FCSB).

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