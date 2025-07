Sabrina Ionescu (27 de ani), baschetbalista americană de origine română, a câștigat pentru a doua oară în carieră concursul de 3 puncte, în cadrul All-Star Game-ului din WNBA.

Vedeta echipei New York Liberty a câștigat marcând 30 din cele 40 de puncte posibile în runda a doua, învingând-o pe campioana en-titre Allisha Gray, care a adunat doar 22 de puncte, informează espn.com.

Sabrina Ionescu a câștigat concursul de 3 puncte de la WNBA All-Star Game WNBA

Cele 30 de puncte ale lui Ionescu reprezintă a doua cea mai bună performanță din istoria concursului. Ionescu deține recordul de 37, stabilit în 2023.

„Știam că nu voi reuși când am ratat câteva în față”, a spus Ionescu despre record.

„Dar vreau să spun că aș fi putut să mă apropii. Am ratat doar câteva ușor la final. Cred că am știut că sunt în avantaj, m-am blocat puțin și am început să ascult mulțimea. Dar vreau să spun că 30 nu este prea rău. Așa că sunt mulțumită și cu 30”, a adăugat Sabrina.

Sabrina Ionescu i-a promis jumătate din premiu unei adversare

În urma succesului, Ionescu s-a ales cu 62.575 de dolari, însă a anunțat că jumătate din sumă se va duce către Sonia Citron, jucătoare debutantă în WNBA, eliminată în prima rundă a concursului.

Cealaltă jumătate va merge la fundației sa caritabilă, SI20.

„Atunci când stăteam pe bancă, i-am spus Soniei că îi voi da jumătate dacă câștig. Fiind singura debutantă, a avut emoții. Și eu am avut emoții pentru ea. Evident, trebuie să mă țin de promisiune așa că jumătate din bani merg la ea”, a explicat Ionescu.

VIDEO. Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport