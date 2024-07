Sepsi pregătește noul sezon în Austria, unde a disputat un amical cu Ferencvaros, campioana Ungariei, 4-4.

Sepsi a condus cu 4-0 până în minutul 71, când a început revenirea maghiarilor. Partida a avut două reprize de 60 de minute.

Sepsi, 4-4 spectaculos cu Ferencvaros

Ardelenii au marcat rapid prin Cosmin Matei, în minutul 17. Sherif Kallaku a mărit diferența în minutul 39. Apoi, Marius Coman a marcat pentru 3-0 în minutul 48, iar Cosmin Matei a înscris și el înainte de pauză.

Maghiarii și-au introdus vedetele în a doua repriză și au marcat prin Stjepan Loncar (minutul 68), Fortune Bassey (minutul 96) și Tosin Kehinde (minutele 101 și 120+1). Meciul s-a terminat la egalitate, scor 4-4.

Echipa de start a celor de la Sepsi: Niczuly – Ștefan, Ciobotariu, Ninaj, Oteliță - Matei, Kallaku, Alimi - Coman, Breij, Varga K

Au mai intrat pe teren: Gyenge, Oroian, Vereguț, Dobozi, Hajdin, Popşa, Grigore, Rența, Neskovic, Kocsis, Drăghiceanu

Storck: Sunt mulțumit de meciul cu Ferencvaros

„În prima repriză am jucat fantastic și am dat niște goluri incredibile. Nu a fost ușor pentru echipă din cauza perioadei de acumulare. Sunt foarte mulțumit. În a doua repriză am introdus foarte mulți jucători tineri și asta s-a văzut, dar rezultatul nu este important. Sunt mulțumit de prestația lor.

Trebuie să integrăm noii jucători până la jumătatea lui iulie, atunci când începe campionatul”, a concluzionat tehnicianul german.

Pentru Sepsi urmează amicalul cu Austria Viena de pe 3 iulie.