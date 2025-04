Rapid - Dinamo. Galeria giuleștenilor a vrut să protesteze împotriva conducerii clubului, însă bannerele anti-Șucu au fost blocate la intrarea stadionului.

Ultrașii au ajuns în peluză abia după minutul 15. Au reușit să introducă un mesaj împotriva unuia dintre șefi, vizat fiind Victor Angelescu, acționar minoritar.

La Rapid nu-i liniște deși clubul e din nou aproape de un trofeu, Cupa României, situație în care clubul nu s-a mai aflat de mult timp.

Giuleștenii au ales să joace pe Arena Națională derby-ul cu Dinamo, o decizie pripită dacă ținta era o rețetă financiară bogată. Căci meciul cu rivala din oraș, disputat într-una dintre cele mai reci zile de aprilie, abia a adunat ceva mai mult de 15.000 de oameni.

Rapid - Dinamo. Galeria Rapidului pregătise un protest împotriva lui Dan Șucu

Mai mult, e deja o evidentă ruptură între club și o parte a fanilor, deciziile deloc populare luate de conducerea Rapidului fiind taxate de fani prin prezența modestă în tribune, dar și mesajele directe transmise.

Absentismul din tribune a fost acoperit de echipa de media și marketing a Rapidului. Stadionul a fost din nou „îmbrăcat” în haine vișinii. Toate bannerele cu mesaje și versuri rapidiste care au fost la meciul cu FCSB au apărut și acum cu Dinamo. Atât la suprafață, cât și la interior, în zona vestiarelor, unde au apărut poze cu jucătorii Rapidului.

Arena s-a colorat trei sferturi în alb și vișiniu în momentul imnului, când fularele și eșarfele au fost ținute deasupea capului, tradiția de la meciurile Rapidului la început de meci. Dar ochii au zburat spre peluza vișinie. Nimic! Absenți! N-au cântat, n-au mișcat nimic. Iar scaunele goale din primele rânduri sunt semn clar de protest.

VIDEO. Controlul bannerelor ultrașilor de la Rapid

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, fanii ar fi pregătit o scenografie-protest împotriva lui Șucu și a măsurilor luate împotriva fanilor despre care spune că „sunt împotriva clubului”.

Mesajele au fost însă blocate la intrarea în stadion. Două mesaje anti-conducere au trecut de filtru. Unul împotriva acționarului minoritar al clubului: „Ce nu a reușit Ceaușescu vrea să facă Angelescu” .

A urmat: „Azi avem derby cu conducerea, nu cu voi!”.

De la ce a pornit conflictul Rapid - suporteri

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului Rapid, a anunțat că vor fi luate măsuri împotriva suporterilor care vor mai folosi materiale pirotehnice.

„Ne-am gândit și o să luăm mai multe măsuri ca din sezonul viitor să-i putem identifica și video și prin alte metode și să putem să ne îndreptăm asupra lor dacă se vor mai arunca în continuare petarde sau alte lucruri în teren.

Am vorbit, normal, am vorbit de mai multe ori. Am avut și o întâlnire acum câteva săptămâni, dar nu a fost singura.

Am vorbit de mai multe ori cu ei, dar de fiecare dată când vorbim se spune că nu știe cine aruncă. Dau vina pe copii sau pe anumite situații pe care ei nu pot să le controleze, spun că sunt foarte mulți.

Începând din vară, vom lua măsurile necesare pentru a identifica pe oricine va arunca cu petarde sau va face ceva rău pe stadion, va rupe scaune sau orice”, a declarat Victor Angelescu, citat de digisport.ro.

La cel mai recent meci disputat în play-off-ul Ligii 1, înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în tribunele Stadionului Giulești au fost doar copii cu vârste sub 14 ani, ca urmare a suspendării primite de Rapid.

500 de mii de euro este valoarea totală a amenzilor plătite de Rapid ca urmare a acțiunilor suporterilor

Galeria Rapidului, protest în Cupa României: „E mai bine așa?”

La începutul meciului din sferturile Cupei României dintre Metalul Buzău și Rapid, suporterii echipei giuleștene au afișat un banner pentru a protesta față de cele mai recente declarații făcute de cei doi acționari ai clubului.

Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, a anunțat că din perioada următoare, clubul se va îndrepta împotriva suporterilor, declarând că „cei iresponsabili vor plăti”.

Suporterii deplasați la Buzău au refuzat să susțină echipa în startul meciului și au afișat un banner cu textul: „E mai bine așa?”.

Ulterior, la jumătatea reprizei, fanii rapidiști au început să își încurajeze echipa.