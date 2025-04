Cobolli, campion la Țiriac Open Italianul a câștigat primul titlu ATP al carierei chiar la București

Flavio Cobolli (22 de ani, #45 ATP) a câștigat turneul Țiriac Open (ATP 250) , dar și primul trofeu ATP al carierei.

În urma acestui succes, Coboli va urca, începând de luni, pe locul 36 în clasamentul ATP, în timp ce Baez va ocupa locul 33.

Învins în primul tur în ultimele 8 turnee la care a participat, Flavio Cobolli a avut o săptămână de vis la Țiriac Open.

Italian a cedat un singur set în turneul organizat la Centrul de Tenis din București, în turul 2, când l-a învins pe veteranul Richard Gasquet (38 de ani, #148 ATP), scor, 6-4, 4-6, 1-6.

Flavio Cobolli a câștigat Țiriac Open

În primul set al finalei cu Sebastian Baez, Cobolli a reușit de două ori să facă break pe serviciul adversarului pentru a-și asigura prima manșă cu scorul de 6-4.

Și setul secund a fost la discreția italianului. După 7 mingi de meci, favoritul #45 a dat lovitura și și-a adjudecat primul titlu ATP al carierei, chiar la București.

„Mă simt minunat. Mă simt fericit. Este un mare vis devenit realitate pentru cariera mea. Întotdeauna am visat să câștig un turneu ATP și asta s-a întâmplat astăzi. Sunt foarte fericit să fiu aici și să fi obținut cel mai bun rezultat al meu.

Am venit dintr-un moment dificil. Nu câștigasem niciun meci în acest an, înainte de acest turneu, și am câștigat turneul. Așa că sunt foarte fericit”, a declarat Cobolli, citat de atptour.com.

90.675 de dolari și-a asigurat Cobolli pentru câștigarea turneului

Începând de luni, italianul va urca pe locul 36 ATP, în timp ce Baez se va afla pe locul 33.

Flavio Cobolli, drumul spre trofeul Țiriac Open

Turul 2: 6-4, 4-6, 1-6 cu Richard Gasquet (38 de ani, #148 ATP)

6-4, 4-6, 1-6 cu Richard Gasquet (38 de ani, #148 ATP) Sferturi : 7-6 (5), 6-4 cu Filip Misolic (23 de ani, #232 ATP)

: 7-6 (5), 6-4 cu Filip Misolic (23 de ani, #232 ATP) Semifinale : 6-3, 6-0 cu Damir Dzumhur (32 de ani, #65 ATP

: 6-3, 6-0 cu Damir Dzumhur (32 de ani, #65 ATP Finală: 6-4, 6-4 cu Sebastian Baez (24 de ani, #36 ATP)