România, două medalii de aur! Echipajul de 8+1 mixt și cel de 8+1 feminin, campioane mondiale! +  Radiș și Adam, performanță unică în istorie
Foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Canotaj

România, două medalii de aur! Echipajul de 8+1 mixt și cel de 8+1 feminin, campioane mondiale! + Radiș și Adam, performanță unică în istorie

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 17:00
  • România a câștigat două medalii de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. Echipajul de 8+1 rame feminin a obținut aurul și a stabilit un nou record mondial, iar apoi a venit rândul echipajului de 8+1 mixt.
  • Totodată, Simona Radiș și Adriana Adam au înregistrat o performanță unică în istoria canotajului!
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Vineri, Simona Radiș și Adriana Adam au cucerit medalia de aur în proba feminină de dublu rame, iar acum „tricolorele” au triumfat din nou în Olanda.

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România a câștigat două medalii de aur + o performanță unică!

16:30 Încă o medalie de aur!

Echipajul de 8+1 mixt format din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci) a cucerit titlul mondial!

Iar Simona Radiș și Adriana Adam au bifat o performanță unică: cele două sportive au devenit primele din istoria Campionatelor Mondiale de Canotaj care cuceresc trei medalii de aur la aceeași ediție a competiției, după aurul la dublu rame feminin și cel de la 8+1 feminin.

Știrea inițială:

Echipajul format din Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu a obținut medalia de aur în proba de 8+1 feminin.

Româncele au stabilit și un nou record mondial la Campionatele Mondiale de Canotaj, după ce au obținut timpul de 05:51.88.

Pe locul secund s-a clasat echipajul din Marea Britanie, care a încheiat cursa cu timpul de 05:52.76, iar medalia de bronz a fost cucerită de SUA, cu timpul de 05:53.76.

Sâmbătă, sportivii din România au fost aproape de alte trei medalii, după ce au încheiat pe un loc 4 și două locuri 5.

Tot vineri, România a fost aproape de medalie și în finala masculină de dublu rame.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4, după ce s-au aflat pe poziția a treia după primii 1.500 de metri.

8 medalii
a cucerit România la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, Italia (31 iulie - 2 august). A terminat competiția pe locul 1 în clasamentul medaliilor: 6 aur, 1 argint și 1 bronz

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