Simona Radiș, cerută în căsătorie Moment special la Sydney: campioana olimpică s-a logodit cu un canotor cu 5 ani mai tânăr

Simona Radiș (27 de ani), una dintre cele mai titrate canotoare ale României, celebrează un moment important în viața personală

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Campioana olimpică s-a logodit cu iubitul ei, Leontin Nuțescu, 22 de ani, și el canotor.

Vestea a fost comunicată de Radiș pe contul personal de Instagram și preluată de pagina Federației de Canotaj.

Simona Radiș se mărită cu Leontin Nuțescu

„Simona Radiș, cerută în căsătorie de Leontin Nuțescu la Sydney!

Cu celebra Operă din Sydney în fundal și la peste 15.000 de kilometri de casă, Simona Radiș a spus „DA”! După aproape trei ani de relație, Leontin Nuțescu a surprins-o pe Simona Radiș, oferindu-i inelul de logodnă. Momentul a fost filmat și împărtășit de Simona într-o postare pe contul ei de Instagram.

Simona Radiș, Adriana Adam, Leontin Nuțescu și Constantin Adam s-au aflat în această perioadă în Australia, la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, desfășurată la Canberra.

Felicitări, Simona și Leontin! Vă dorim o viață frumoasă împreună, plină de iubire, fericire și bucurii!”, este mesajul FRC.

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