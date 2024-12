WTA awards for the 2024 season.



🔹Player of the Year - Aryna Sabalenka.



🔹Doubles Team of the Year - Jasmine Paolini & Sara Errani.



🔹Comeback Player of the Year - Paula Badosa.



🔹Newcomer of the Year - Lulu Sun.



🔹Most Improved Player of the Year - Emma Navarro.