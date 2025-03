Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a oferit prima reacție după ce a parafat o nouă înțelegere cu „șepcile roșii”.

Tehnicianul a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Cluj până la finalul stagiunii 2026/2027.

Ioan Ovidiu Sabău a transmis că a fost aproape de a renunța la poziția de antrenor al celor de la U Cluj, însă a fost încurajat să continue de unii jucători din lotul ardelenilor.

Ioan Ovidiu Sabău: „Am fost tentat să renunț”

„Am semnat pentru că mi-am dorit să am continuitate. Alături de fani, de jucători, de conducere, de sponsori am avut un an deosebit și am considerat că e normal, chiar dacă am fost tentat să renunț.

Până la urmă, a fost o muncă făcută bine și cred că acest club are nevoie de continuitate și să îi răsplătesc pe cei care m-au susținut foarte mult până acum.

M-au încurajat și jucătorii să semnez acest contract. Sigur, în general jucătorii care joacă. Am lucrat bine și am început să ne cunoaștem foarte bine. Ne dorim să continuăm ce am făcut până în acest moment”, a punctat tehnicianul de 57 de ani, potrivit sport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău, la U Cluj până în 2027

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare și al site-ului clubului ardelean.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Ioan Ovidiu Sabău pentru prelungirea contractului scadent în această vară. Antrenorul principal a semnat astăzi noua înțelegere, care este valabilă până la finalul sezonului 2026/2027.

Revenit la «U» la mijlocul sezonului 2022/2023, primul după revenirea în Superliga, Ioan Ovidiu Sabău a condus echipa spre o finală de Cupa României la finalul acelui sezon, iar «Șepcile roșii» s-au aflat atunci la un penalty de trofeu.

În sezonul 2023/2024, cu Ioan Ovidiu Sabău pe bancă din luna august, «U» a fost la un pas de calificarea în play-off și a ajuns până în penultimul act din Cupa României.

Sezonul 2024/2025 a adus cea mai bună performanță din ultimii 53 de ani pentru «U”.

Echipa noastră a reușit calificarea în play-off pentru prima dată de la introducerea acestui format, ceea ce înseamnă și clasarea între primele șase echipe din Superliga, ultima realizare similară fiind consemnată în sezonul 1971/1972, când «studenții» s-au clasat pe locul 3. Pe parcursul sezonului regular, «U» a fost lider timp de 18 din totalul de 30 de etape”, au scris oficialii celor de la U Cluj pe site-ul clubului.

Anunțul prelungirii contractului lui Sabău a venit cu o săptămână înainte de derby-ul U Cluj - CFR Cluj, programat luni, 31 martie, de la ora 20:30, în etapa #2 din play-offul Superligii.

„Șepcile roșii” au început play-off-ul cu un eșec, scor 0-3, pe terenul Universității Craiova, iar echipa antrenată de Sabău este pe locul 5, cu 26 de puncte, la 4 puncte de liderul CFR.