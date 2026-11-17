UEFA a comis mai multe erori în așezarea primului „11” al României pe foaia de joc înaintea meciului cu Bosnia.

Bosnia - România se joacă de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Gică Hagi a făcut patru schimbări în primul „11” față de meciul cu Polonia.

Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, revenit după suspendare, și Daniel Bîrligea vor începe încă din primul minut.

UEFA a făcut praf echipa României. Erori uriașe pe foaia de joc înaintea meciului cu Bosnia

UEFA a comis însă mai multe gafe pe foaia oficială de joc, unde a afișat eronat așezarea tactică a „tricolorilor”.

Concret, pozițiile mai multor jucători au fost încurcate: Radu Drăgușin apare ca fundaș dreapta, Andrei Rațiu ca fundaș stânga, Dennis Man ca mijlocaș la închidere, Vladimir Screciu ca fundaș central, iar Nicușor Bancu ca extremă dreapta.

Foaia de joc de la Bosnia - România

Nici pe site-ul UEFA așezarea nu era una corectă. Spre deosebire de foaia oficială de joc, Bancu era prezentat ca extremă stângă.

Cum arată primul „11” corect al României pentru partida cu Bosnia:

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.)

„Tricolorii” sunt obligați să învingă la Zenica pentru a evita ultimul loc al grupei din Liga Națiunilor și un eventual baraj de menținere în Liga B.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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