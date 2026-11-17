Marcel Răducanu (72 de ani), fost mare internațional român, a analizat prestațiile lui Ianis Hagi (28 de ani) de la națională, lansând o serie de critici la adresa acestuia.

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Ianis Hagi a fost aspru criticat după evoluțiile sale din prima acțiune a naționalei României din Liga Națiunilor, în care a fost și căpitan în meciurile cu Suedia (1-2) și Polonia (0-6).

Hagi Jr. a purtat banderola de căpitan și în partida cu Polonia de sâmbătă, câștigată de „tricolori” cu 2-1.

Marcel Răducanu, critic la adresa lui Ianis Hagi: „Tot se uita înapoi la taică-su ”

Marcel Răducanu avea alte așteptări de la Ianis Hagi în meciurile naționalei, ținând cont că a fost și căpitanul României.

„Sigur, de la Ianis am aşteptat şi noi mai mult, fiind căpitan şi numărul 10, da, el a ieşit în evidenţă mai mult pe la loviturile libere. Tot se uita înapoi la taică-su, probabil că se întreba cum să o dea.

Nu ştiu, habar n-am, că la cornere, mai ales astea, la lovituri libere şi la singurul şut pe poartă care a trecut peste bară.

În rest, impulsuri n-am văzut de la el, adică să facă jocul, că de-aia îl aştepţi, nu? Jucător cu experienţă, construieşte atacul. Jucător de experienţă, el trebuia să facă jocul, să treacă multe mingi pe la el, nu?

Nici Cicâldău n-a prins o repriză bună. Repriza a doua a fost mult mai bine. Da, dimpotrivă, Ianis s-a dat şi cap în cap cu Denis Man pe la mijlocul terenului la un moment dat”, a declarat Marcel Răducanu, conform orangesport.ro.

FOTO. România - Polonia 2-1, meci în care Ianis Hagi a jucat 67 de minute

Marcel Răducanu: „Sigur că nu poţi să ţii pasul”

Fostul internațional român consideră că jocul lui Ianis Hagi are de suferit din cauza minutelor puține pe care le bifează la Alanyaspor.

„Uf, Doamne, păi da, bineînţeles! Nu o spun numai eu, toţi spun acelaşi lucru, dar acum, rămâne la aprecierea antrenorului. Sigur că se vede, bineînţeles că se vede.

Mai ales la nivelul ăsta internaţional, dacă n-ai jocuri în picioare, sigur că nu poţi să ţii pasul.

Ăştia care au tot timpul meciuri, ăştia chiar care sunt ai noştri, care intră şi joacă, au meciuri la cluburile lor, se mişcă mult mai bine”, a mai spus Marcel Răducanu.

9 meciuri a jucat Ianis Hagi în acest sezon pentru Alanyaspor, în care a oferit doar o pasă decisivă. A bifat, în total, 285 de minute pe teren

Bilanțul lui Ianis Hagi la echipa națională, pe ani

An Meciuri / minute Goluri Pase decisive / penalty-uri 2018 1 / 22' 0 0/0 2019 9 / 498' 0 1/0 2020 4 / 178' 0 0/0 2021 10 / 547' 2 1/0 2022 Accidentat – – 2023 7 / 317' 2 1/1 2024 14 / 473' 1 1/2 2025 6 / 397' 3 1/0 2026 7 / 384' 0 0/0 Total 58 / 2.816' 8 8

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