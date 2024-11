Atac la conducerea PNL  Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, cere schimbări: „ Demisia! Riscăm să devenim complet irelevanți”

Valeriu Iftime (64 de ani) a cerut demisia celor care au condus Partidul Național Liberal în ultimii ani, după umilința suferită de Nicolae Ciucă (57 de ani) în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Finanțatorul echipei FC Botoșani este președinte al Consiliului Județean Botoșani din partea PNL.

Ciucă își propusese să obțină 2 milioane de voturi, însă doar 811.780 de români l-au ales (8,79% dintre voturi). A fost depășit de alți patru candidați și a ratat prezența în turul doi.

Valeriu Iftime cere schimbări la conducerea PNL: „Riscăm să devenim complet irelevanți”

Iftime a explicat înfrângerea suferită de candidatul liberal și l-a propus pe Ilie Bolojan (55 de ani) pentru funcția de președinte al PNL.

„Demisia conducerii Partidului Național Liberal este URGENTĂ!

Toți cei care au condus campania domnului general Ciucă trebuie să se dezlipească de fotolii și să lase PNL să redevină relevant pentru alegerile parlamentare, altfel riscăm ca strategia actuală să ducă partidul într-un mare impas și să devenim complet irelevanți pe scena politică.

Oamenii care nu au câștigat alegeri nu au ce să mai caute în poziții de sfătuitori! Dreapta românească este într-un moment de răscruce pe care are datoria să îl înțeleagă!

Lucrurile nu mai pot continua așa! Aseară românii au dat un mesaj foarte clar: NU MAI VOR CLASA POLITICĂ VECHE! NU MAI VOR POLITRUCI! VOR oameni care gândesc și simt pentru România și care au făcut ceva în viața lor!

Eu am câștigat alegerile în Botoșani, deși TOȚI îmi spuneau că șansele sunt 0! Am câștigat, pentru că am auzit oamenii, pentru că am înțeles revolta lor și pentru că au vrut SCHIMBAREA!

Îmi doresc ca domnul Bolojan să preia conducerea Partidului Național Liberal și să reușim să aducem, după 1 decembrie, o guvernare de drepta care deja se conturează prin prezența doamnei Lasconi în turul 2 al alegerilor prezidențiale”, a scris Iftime pe Facebook.

PNL va avea luni, la ora 18:00, o reuniune a conducerii. În această ședință a Biroului Permanent Național, Nicolae Ciucă își va da demisia, au spus surse liberale pentru HotNews.ro.

Potrivit acestora, una dintre variante este ca Ilie Bolojan să preia conducerea partidului. O alta ar fi Dan Motreanu, însă acestuia i se reproșează că a fost coordonatorul campaniei electorale.