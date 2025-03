POLI IAȘI - UTA ARAD 4-0. Vasile Miriuță (56 de ani), tehnicianul moldovenilor, își îndeamnă elevii să rămână cu picioarele pe pământ după victoria clară cu echipa lui Mircea Rednic (62 de ani).

După victoria cu UTA, Miriuță a încercat să sublinieze pentru jucătorii săi că lupta pentru salvarea de la retrogradare e departe de a se fi încheiat.

Vasile Miriuță: „Se joacă până în ultima etapă, e care pe care”

„Important era să câștigăm astăzi, am făcut o partidă bună, adică băieții. Important e să ne câștigăm meciurile pe care le avem și să nu depindem de celelalte rezultate.

Am sărit, dar tot acolo suntem. Suntem multe jocuri până la final, se joacă până în ultima etapă, care pe care. Am început cu un egal la Farul, unde Farul a fost echipa mai bună, dar astăzi am fost echipa mai bună. Cele trei puncte sunt o gură de oxigen. Jucăm la Galați, apoi la Buzău, deci două meciuri foarte grele.

Trebuie să rămânem modești, să lucrăm la antrenamente și să jucăm cât mai bine”, a punctat antrenorul ieșenilor, conform digisport.ro.

După această victorie, Poli Iași se află pe locul 11, cu 20 de puncte, după primele două etape din play-out. De cealaltă parte, UTA Arad se află o poziție mai jos, la egalitate de puncte cu moldovenii.