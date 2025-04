„Sunt tratat ca un vagabond”  Șiman o ține pe Dinamo în afara cupelor europene : „O mai poate lungi 6-8 luni”

Dinamo are termen până la 31 mai de a ieși din insolvență, pentru a avea drept de joc în Europa în sezonul 2026-2027.

Procesul cu Vasile Șiman în „cazul Ionuț Șerban” îngreunează acest aspect.

Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu spune că o înțelegere în afara instanței cu fostul patron de la Sportul nu este indicată.

Acum, termenul de pe 2 aprilie a fost amânat cu două săptămâni. O altă cerere a lui Șiman va fi judecată pe 5 mai.

Zăvăleanu spune că Dinamo ar putea lua măsuri legale dacă va avea câștig de cauză în procesul cu omul de afaceri, dar prelungirea verdictului nu îi va permite să joace în Europa.

De asemenea, juristul nu recomandă o înțelegere cu Șiman, pentru că ar putea apărea și alte persoane care să ceară bani de la club.

Zăvăleanu: „Domnul Șiman s-a gândit și la alte tertipuri”

„Dacă se respinge cererea de recuzare, vom vedea ce se întâmplă la termen. E posibil să fie dat un alt termen sau să se dea o decizie.

Domnul Șiman va scoate și alte chestii din «săculeț», așa cum au fost pregătite lucrurile pentru acest termen. Se uzează în mod injust de aceste mijloace procedurale.

Cererea de recuzare a completului de judecată e un mijloc de a amâna lucrurile. Domnul Șiman s-a gândit și la alte tertipuri. E și o altă cerere, separată, paralelă, cu termen de 5 mai. Până nu vom avea hotărâri definitive la contestații nu vom putea promova cererea de închidere a insolvenței.

Sunt neîncrezător că vom termina în timp util litigiile cu domnul Șiman pentru a lua licența de Europa.

Ar putea fi găsite mijloace juridice doar dacă se face o înțelegere cu Șiman. În instanță, nu poate exista altă soluție, în acest stadiu procedural.

Ieșirea din insolvență înseamnă achitarea tuturor datoriilor.

Dacă se achită datoriile din planul de reorganizare și suntem la zi cu datoriile curente, noi înaintăm un raport de închidere a procedurii către judecătorul sindic și el se pronunță și admite cererea. Apoi, mai e deschisă calea de apel pentru potențialii nemulțumiți. După ce expiră termenul, hotărârea rămâne definitivă.

Urmează să vedem, dar este evident că dacă trecem de momentul depunerii declarației de licențiere, îl pierdem și apoi câștigăm împotriva lui Șiman, îl vom trage la răspundere legal.

O înțelegere cu el e cu două tăișuri, pot apărea alte persoane care să ceară bani, dacă văd că Șiman a primit suma cerută de la acționarii lui Dinamo. Nici nu știi cum e mai bine, să se închidă amiabil sau în instanță. Dacă nu era presiunea cupelor europene, sfatul nostru juridic era să nu se ajungă la o înțelegere.

Am vorbit cu Șiman, nemulțumirea lui e următoarea: «Am avut dreptate, am avut un contract care nu a fost respectat, am așteptat 13 ani și acum sunt tratat ca un vagabond . Contractul, bun sau rău, trebuie respectat. Vă ascundeți în spatele unor chestii procedurale. Nimeni nu vrea să rezolve cavalerește cu mine».

A avut loc o discuție a lui și cu acționariatul lui Dinamo, e evident că nu s-a ajuns la o înțelegere. Din păcate, credința mea e că Șiman o mai poate lungi 6-8 luni”, a spus Zăvăleanu la Radio Dinamo.

Dosarul Ionuț Șerban - Vasile Șiman - Dinamo

În 2013, când Constantin Anghelache era președinte în „Ștefan cel Mare”, dinamoviștii au semnat un contract în care se angajau să plătească formației Sportul Studențesc, de la care îl luaseră pe Ionuț Șerban, 1.000.000 de euro în contul despărțirii de jucător, indiferent de motiv.

În 2021, alb-roșiii i-au reziliat contractul lui Șerban, după ce clubul a intrat în insolvență.

Vasile Șiman a decis să solicite acești bani, plus 1.000.000 de euro în care sunt incluse dobânda legală penalizatoare, inflația, TVA-ul și dobânda penalizatoare calculată la TVA. Așa s-a ajuns la suma de 2.000.000 de euro.