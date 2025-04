„Sunt liberi să se exprime” Victor Angelescu le răspunde fanilor după bannerele afișate la Rapid - Dinamo : „E război doar pentru ei. Am spus o chestie clară”

RAPID - DINAMO 1-0. Victor Angelescu (40 de ani), acționarul minoritar al clubului giuleștean, a vorbit despre protestele galeriei Rapidului față de el.

Suporterii au afișat bannere la adresa lui Angelescu, după decizia clubului de a sancționa fanii care folosesc materiale pirotehnice.

Victor Angelescu, acționar al clubului Rapid, a fost ținta galeriei pe parcursul meciului cu Dinamo din etapa #3 a play-off-ului.

Victor Angelescu: „Sunt liberi să se exprime”

„În prima repriză am făcut un joc foarte bun. Cred că am meritat victoria. Am jucat mai bine. Mi-aș fi dorit ca până în minutul 75 să mai fi marcat un gol. Cu cât înainta meciul, a intervenit și partea psihică. E bine că am reușit să apărăm rezultatul. Cred că a fost o victorie clar meritată.

VIDEO cu golul marcat de Elvir Koljic în Rapid - Dinamo 1-0

Nu le iau în niciun fel. Sunt liberi să se exprime. Ceea ce mă bucur e că n-au dat cu bombe. E opinia lor. Nu pot să spun că o înțeleg exact pentru că am avut o întâlnire cu ei și ei au fost acolo, au spus că e datoria clubului să identifice persoanele și să nu le mai lăsăm pe stadioane.

Toți membrii ne sugerau nouă să facem asta, să nu se mai dea cu petarde. Atâta timp cât și-au susținut echipa și au venit în număr mare, oricine e liber să zică ce vrea. E bine că n-au fost incidente și putem să jucăm cu suporteri și la meciul următor.

E război doar pentru ei. Noi am spus o chestie clară și normală: dacă sunt interzise petardele, nu mai au voie. Pot să vină cu vor, dar să nu mai arunce nimic în teren. Asta e legea. Echipa are de suferit. Aruncă împotriva lor, că nu vor mai veni la meciuri. Din punctul meu și al conducerii nu există niciun război.

Asta e legea și trebuie să o respectăm. Poate se vor face niște schimbări legislative. Bannerele, nu aș vrea să le comentez.

Nu e nicio idee. Nu am mutat noi niciun meci. A fost o cerere a galeriei. Au vrut să primească toată peluza la meciul tur cu Dinamo și a fost semnat un protocol. Puteam să jucăm meciul cu Rapid în Giulești, dar suporterii au vrut să semneze acest protocol”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

De la ce a pornit conflictul

Victor Angelescu (40 de ani), acționarul minoritar al clubului Rapid, a anunțat în urmă cu câteva zile că vor fi luate măsuri împotriva suporterilor care vor mai folosi materiale pirotehnice.

Clubul giuleștean a fost sancționat din cauza comportamentului suporterilor în timpul meciului cu FCSB, care au introdus pe stadion materiale explozive, incendiare și fumigene.

În total, Rapid a plătit în acest sezon amenzi de aproximativ 500.000 de euro, iar Angelescu spune că această problemă trebuie să înceteze.

„Trebuie să înțeleagă și suporterii noștri că nu e numai cuantumul amenzilor, eu am ieșit personal de mai multe ori și am spus care este suma, trebuie să înțeleagă că așa ceva nu mai putem accepta.

Chiar am vorbit intern, mai ales faptul că începem primul meci acasă și nu jucăm cu spectatori.

Trebuie să înțeleagă, în primul rând, că sunt foarte importanți pentru noi. În sensul că pe Giulești galeria și suporterii în general, nu numai galeria, ne ajută enorm.

Noi pierdem foarte greu pe Giulești, se știe că e o fortăreață. Și cel mai mult avem nevoie de ei când contează, adică în play-off.

Am intrat în play-off, avem meciuri decisive cu cele mai bune echipe și, din păcate, nu putem beneficia de aportul lor.

Ceea ce este un mare minus, să sufere atâția rapidiști pentru câțiva oameni care aruncă cu petarde, cu torțe, cu fumigene în teren, nu mi se pare ok.

Și chiar am vorbit și, de acum încolo, vom lua măsuri foarte dure împotriva celor care vor face acest lucru”, a declarat Angelescu,