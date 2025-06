Mihai Stoica (60 de ani) l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (26 de ani), căpitan al naționalei cu Cipru, după evoluțiile din ultimele două partide.

Oficialul celor de la FCSB crede că fundașul român interpretează jocul greșit, în ciuda laudelor primite pentru meciurile de la Rayo.

Mihai Stoica a comentat ultima victorie a naționalei, 2-0 cu Cipru, însă s-a declarat complet dezamăgit de prestația lui Andrei Rațiu.

Mihai Stoica: „«Bicicleta» aia a fost cireașa de pe tort”

În opinia mea, continuă evoluțiile foarte slabe ale noului căpitan de echipă. Nu mi-a plăcut deloc. «Bicicleta» aia la limita careului advers a fost așa… cireașa de pe tort.

Nu-mi plac deloc evoluțiile lui la echipa națională, nu-mi place schimbarea lui de atitudine, am văzut că vrea să dea cu capul în gură coechipierilor în Spania, l-a certat pe Miculescu, dar nu înțeleg de ce. Dar nu e pe un drum bun.

Cred că toată tevatura asta creată de nu știu ce site-fantomă, că îl vrea Barcelona, că îl vrea… toată lumea cred că-l voia la un moment dat.

Am citit apoi undeva că, până la urmă, de unde se băteau cluburile mari să plătească o clauză de 25 de milioane, ar putea ajunge la Villarreal pe 7 milioane, acolo unde a fost și nu a fost folosit ani de zile.

Ideea e că 25 de milioane nu este o sumă imensă pentru un fotbalist pe care unii îl văd cel mai mare fundaș dreapta din Europa. Eu nu-l văd deloc.

Are niște calități remarcabile, dar are foarte mari probleme defensiv și foarte mari probleme de atitudine sau de interpretare a jocului.

Vrea să facă diferența în orice zonă a terenului se află și nu cred că asta i se cere în primul rând. Să-și facă treaba de fundaș, iar apoi dacă aduce și aport ofensiv, e foarte bine.

Are picior bun, are viteză extraordinară, are fizic foarte frumos, dar nu cred că la momentul ăsta joacă ce trebuie să joace un fundaș serios, titular în Primera”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Contra nu făcea așa ceva niciodată”

Oficialul de la FCSB l-a comparat pe Rațiu cu Cosmin Contra, un fost fundaș dreapta pe care îl apreciază și care a jucat, de asemenea, în La Liga.

„La fotbalul pe care îl apreciez eu, un fundaș lateral nu trebuie să facă un dribling în treimea proprie sau jumătatea proprie.

Nu l-am văzut pe Lahm să se complice așa niciodată. Dar hai să nu vorbim de monștri sacri. A ajuns cu banderola pe mână, asta mă șochează.

Pentru că a ajuns în Spania la o echipă medie, îl compar, din punctul ăsta de vedere, cu Cosmin Contra. Păi, Contra făcea așa ceva vreodată în viața lui?

Cosmin Contra era un fotbalist de excepție. Eu cred că asta poate să fie și Andrei Rațiu. Are 1,82 metri, are viteză, are un control bun al mingii, o tehnică bună de lovire a balonului, dar nu face ce trebuie.

Dacă ar face ce trebuie, da, atunci s-ar putea lupta echipele mari pentru el. Dacă vine cineva să-l vadă la echipa națională și vede că el vrea să facă biciclete peste biciclete…

Nu-i treaba fundașilor să facă biciclete. Biciclete fac atacanții. Dar să le facă cum trebuie, nu să calce pe minge”, a mai spus Mihai Stoica.

