OȚELUL - DINAMO 1-1. Antrenorul Zeljko Kopic (47 de ani) a afirmat că este mulțumit de remiza obținută de echipa sa la Galați, având în vedere modul în care a decurs jocul.

Tehnicianul croat a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă Dinamo și a cerut din nou transferuri.

Dinamo a obținut a plecat cu un punct dintr-o deplasare dificilă, la Galați, și se află pe locul al treilea la finalul partidei din etapa a zecea a Ligii 1.

OȚELUL - DINAMO 1-1. Zeljko Kopic: „Trebuie să fiu mulțumit de rezultat”

„A fost un meci bun, interesant, cu multă intensitate, energie. Trebuie să fiu mulțumit, Oțelul a dominat în prima repriză. Am făcut un presing bun și am marcat din penalty, dar nu am avut multă posesie, am pierdut de multe ori mingea sub presiunea adversarilor.

În a doua repriză am schimbat, am avut mai multe ocazii, am dat șanse unor jucători mai tineri și trebuie să fiu mulțumit.

Această ultima ocazie, a lui Caragea, ar fi adus totul de partea noastră, dar, ca să fiu sincer, cred că această remiză este rezultatul corect ”, a spus Kopic la Prima Sport.

Întrebat despre cele două faze judecate de VAR în favoarea lui Dinamo, antrenorul a spus: „Nu vorbesc niciodată despre deciziile arbitrilor, mă știți, este treaba lor și trebuie să respect deciziile lor”.

Am pus presiune, am văzut că a preluat greșit, că va pierde mingea. Toți portarii se tem când vin spre ei. I-am spus arbitrului că nu am plonjat, că m-a atins. A fost decizia lui, dar cred că a fost un penalty clar. Astrit Selmani, atacant Dinamo

Zeljko Kopic: „Așteptăm ca toți jucătorii să fie disponibili”

Antrenorul a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă Dinamo.

„Unii jucători au probleme cu accidentările, alții au jucat pentru echipele naționale, a fost prea mult pentru ei.

Terenul nu este perfect, iar aceste microtraume sunt mai numeroase. Șansele să se accidenteze la nivel muscular sunt destul de mari. Și Cisse (n.r. Jonathan, jucătorul Oțelului) a avut problema asta.

Trebuie să supraviețuim acestor momente dificile, să trecem prin asta și să așteptăm momentul când toți jucătorii vor fi disponibili ”, a mai spus Kopic.

Zeljko Kopic cere iar transferuri la Dinamo

Kopic a spus din nou că Dinamo trebuie să mai facă transferuri. A refuzat să comenteze zvonurile legate de Alexi Pitu și Alexandru Dobre.

„Da, aștept jucători noi. Nu vreau să dau nume, îl avem pe președintele Nicolescu, departamentul de scouting, știu ce profil de jucători își doresc. Trebuie să fie de nivelul lui Dinamo și vreau să aduc jucători care merită să îmbrace acest tricou”, a afirmat tehnicianul.