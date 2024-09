Adrian Mihalcea (48 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a tras primele concluzii, după înfrângerea cu Dinamo, scor 0-1.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 32.

Tehnicianul ialomițenilor a remarcat jocul bun al echipei sale din repriza secundă și a dat vina vina pe ghinion pentru această înfrângere.

Adrian Mihalcea: „Am rămas datori pe faza de atac, dar vom regla”

„Un meci bun, plăcut din partea ambelor echipe. În partea a doua am controlat total meciul. I-am felicitat, am făcut un meci bun, am și greșit. Pe viitor vor veni rezultatele pozitive. Mai vorbim și de noroc.

I-am felicitat, apar și greșelile, dar efortul depus mă face să cred că pe viitor vom avea din nou rezultate pozitive.

Trebuie să lucrăm mai mult. Dinamo nu a contat în repriza a doua. Noi trebuie să ne recuperăm. Trebuie să ținem acest joc pozitiv. Nu facem înmormântare după acest eșec.

Trebuie să ne recuperăm răniții. Avem 6 accidentați, lotul nu este numeros. Vom încerca să recuperăm pentru meciul cu Rapid”, a declarat Adrian Mihalcea la Digi Sport

Adrian Mihalcea: „Terenul, execrabil”

De asemenea, fostul atacant al celor de la Dinamo a dat vina pentru eșec și pe starea gazonului de pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

„ Terenul a fost execrabil, arăta a patinoar. Nu ploaia l-a afectat, și înainte arăta execrabil.

A câștigat Florentin Petre, a câștigat nașul. Dinamo nu trebuie să se chinuie cu nou promovate, dar Dinamo trebuie să se lupte pentru a câștiga campionatul”.

În urma acestui eșec, Unirea Slobozia rămâne pe locul al 9-lea, cu 11 puncte, în timp ce Dinamo a urcat pe locul al 3-lea, cu 15 puncte.