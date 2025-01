La un pas de un „blat” Adrian Mititelu a recunoscut: „O singură dată am avut o slăbiciune. Eram cu marele Ilie Balaci”. Cine s-a opus

Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a recunoscut că a fost foarte aproape de realizarea unui „blat”, cu mulți ani în urmă, însă acesta nu s-a mai materializat.

Marele Ilie Balaci activa în acel moment la Universitatea Craiova pe postul de director tehnic.

Adrian Mititelu a recunoscut că a fost de acord cu trucarea unei partide, în urmă cu mai bine de 15 ani, însă, în cele din urmă, meciul s-a jucat corect.

Actualul patron al FCU Craiova susține că nu i-a putut refuza această cerere marelui Ilie Balaci, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie, care ocupa o funcție importantă în club în acel moment.

Adrian Mititelu a încercat un „blat” cu Marian Iancu

Adrian Mititelu a încercat să obțină un rezultat favorabil într-o partidă cu Poli Timișoara care se disputa în Bănie.

„Mi s-a propus să trișez. O singură dată am avut o slăbiciune. O am pe suflet… Eram cu marele Ilie Balaci, cu mai mulți prieteni de-ai mei, înainte de un meci cu Timișoara. Jucam acasă. Și s-a pus Ilie pe mine: «Hai, domne, să vorbim cu Timișoara, să facem egal!».

Ilie era director tehnic la noi. Nu mai țin minte exact, exact ce mi-a spus, dar era ceva de genul ăsta. Țineam mult la Ilie și el era cu nebuniile astea… Aveam noi nevoie neapărat de un punct. Și m-a determinat să intrăm într-o discuție cu Iancu”, a declarat Adrian Mititelu, pentru gsp.ro.

Marian Iancu nici n-a vrut să audă

Norocul său a fost că dorința sa nu a fost ascultată de către omologul de la „capătul celălalt al firului”, iar totul a picat.

„N-am făcut nimic, Iancu ne-a refuzat din prima. Mi-era rușine să-l contrazic pe Ilie, țineam la el enorm. A fost singura dată când eu am avut un rol activ într-un astfel de caz. Nu știam cum se poate face așa ceva. A fost o discuție de un minut și jumătate, m-am bucurat că Iancu ne-a refuzat.

Am avut-o toată viața mea pe conștiință. E singura chestie pe care am avut-o pe suflet. Mă simțeam rușinat că am putut să mă gândesc la așa ceva. Chiar dacă accepta Iancu, nu cred că se putea face. Era prin 2006, 2007, 2008, nu mai rețin sigur. Am spus-o acum ca să mă descarc. În schimb, mi s-au propus de foarte multe ori aranjamente, de 5-6 ori, și am respins din start”, a completat afaceristul.

Rezultate înregistrate între Universitatea Craiova și Poli Timișoara în Bănie, între 2006 și 2008:

11.11.2006: Universitatea Craiova - Poli Timișoara 0-1 .

. 31.10.2007: Universitatea Craiova - Poli Timișoara 2-1.

- Poli Timișoara 2-1. 13.08.2008: Universitatea Craiova - Poli Timișoara 1-3.