Csikszereda - Rapid, înainte de Viktor Orban Motivul pentru care meciul de vineri e considerat de risc maxim

Csikszereda a făcut solicitare la LPF, înainte de stabilirea țintarului campionatului, pentru ca în ultimul weekend din iulie să joace pe teren propriu.

Motivul e că în această săptămână la Băile Tușnad are loc a 34-a ediție a Universității de Vară și a Taberei Studențești.

Meciul cu Rapid e programat vineri seară și e considerat de risc maxim, mai ales că a doua zi va avea loc punctul culminant al evenimentului: apariția și discursul lui Viktor Orban.

„Vă rugăm să ne programați să evoluăm pe teren propriu în etapa a 3-a. Avem un eveniment local și ne dorim să-l onorăm prin meciul din Liga 1, dar care să fie pe stadionul nostru”.

Aceasta a fost solicitarea făcută de Csikszereda către LPF, înainte de startul sezonului. Cererea avea la bază faptul că în această săptămână, de miercuri până duminică, la doar 28 de kilometri de Miercurea Ciuc, la Băile Tușnad, are loc evenimentul organizat anual, intitulat Universitatea de Vară și Tabăra Studențească.

Va fi cea de-a 34-a ediție și e un eveniment dedicat etnicilor maghiari, fiind organizat de Fundația Pro Minoritate din Ungaria, de Consiliul Tineretului Maghiar din România, dar și de Primăria din Băile Tușnad și de alte autorități din Harghita.

Măsuri speciale de securitate. Vine și Orban la meci?

Meciul Csikszereda - Rapid e programat vineri seară, cu începere de la ora 22:00. Se va termina la miezul nopții, iar partida e considerată una de risc maxim. Și se vor lua măsuri speciale de securitate, mai ales că în zonă vor fi foarte mulți politicieni de rang înalt din Guvernul de la Budapesta, ba chiar și premierul maghiar Viktor Orban.

Acesta va participa la eveniment pe parcursul zilei de sâmbătă și e posibil, dacă va ajunge în Harghita de vineri, chiar să asiste, la Miercurea-Ciuc, la meciul Csikszereda - Rapid. În anii trecuți, același lucru s-a petrecut la unul dintre jocurile susținute de Sepsi, la Sf. Gheorghe, în cupele europene.

Viktor Orban va urca pe scenă alături de Laszlo Tokes

Discursul lui Viktor Orban, pe care îl ține an de an la acest eveniment, e programat acum pentru ziua de sâmbătă. Premierul maghiar va fi însoțit, așa cum s-a întâmplat aproape de fiecare dată, de Laszlo Tokes, președintele Consiliul Național Maghiar din Transilvania.

Meciul cu Rapid e considerat de risc maxim nu doar pentru că se dispută undeva unde vor fi prezenți Viktor Orban și alți politicieni foarte importanți ai Guvernului Ungariei, dar și pentru că e primul joc după mega-scandalul care s-a petrecut la meciul Csikszereda - Dinamo 2-2.

Atunci, suporterii oaspeților au fost evacuați din stadion după ce au afișat un banner cu mesajul: „Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”. În schimb, suporterii gazdelor, care au afișat steaguri cu harta Ungariei Mari, dar și însemnele Ținutului Secuiesc, au fost lăsați să vizioneze partida.

Csikszereda, peste 25 de milioane de euro din Ungaria în ultimii ani

La fel ca Sepsi, Csikszereda e un club în care Guvernul maghiar, condus de Viktor Orban, pompează an de an sume imense. În perioada 2020-2024, clubul a fost alimentat din Ungaria cu peste 35 de milioane de euro, care au fost cheltuiți pentru infrastructură, dar și pentru dezvoltarea Academiei de Copii și Juniori.

În ultimul clasament anunțat de FRF, în vara lui 2024, Csikszereda s-a situat pe locul 2, după Farul, dar peste U Cluj, FCSB, Sepsi.

Sumele primite de Csikszereda de la Guvernul Ungariei și autoritățile locale

2020 - 3.700.000 €

2021 - 4.500.000 €

2022 - 4.500.000 €

2023 - 7.000.000 €

2024 - 8.100.000 €

TOTAL - 27.800.000 €

Tabăra de vară maghiară de la Băile Tușnad a adunat în ultimii ani mari personalități maghiare, din aproape toate domeniile: de la politică până la artiști, oameni de cultură și foști mari sportivi.

Ladislau Bölöni, dar și actualul selecționer al naționalei de fotbal a Ungariei, Marco Rossi, au fost printre invitați în anii precedenți.

85% din populația județului Harghita e formată din etnici maghiari, cel mai mare procent din orice regiune de pe teritoriul României

Viktor Orban, discurs controversat în 2023, la Băile Tușnad

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost prezent aproape an de an la acest eveniment. În vara lui 2023 el a avut un discurs plin de înțepături la adresa autorităților din România:

„Mă întreb mereu ce ar trebui să vorbesc aici. În fiecare an primesc materiale auxiliare. Într-un document oficial, statul român ne-a sfătuit să nu vorbim despre lucruri care ar putea ofensa sensibilitățile românești, drepturile colective ale minorităților, unitățile administrative românești inexistente.

Probabil că se gândesc la Transilvania și Ținutul Secuiesc, dar nu am susținut nici măcar un minut că acestea sunt unități administrative românești. N-am să vorbesc despre ele, despre ce ar putea jigni românii. Nu vorbim despre drepturile colective ale minorităților. Nu o să vorbesc despre asta, dar consider că ele există. Ar trebui să evit, mai spune documentul, abordarea revizionistă și xenofobă a abordărilor despre migrație. Ok.

E o capsulă a timpului. Îmi aduc aminte de un banc. Deci despre asta n-am să vorbesc. Dar dacă am tot primit acest document, atunci ce recomandăm noi? Păi în primul rând dacă vine președintele României în Ungaria și a primit invitație, nu o să îi spunem despre ce să vorbească și despre ce nu să vorbească”.

Anul trecut, Viktor Orban a susținut o conferință, alături de Laszlo Tokes, la Tabăra de Vară, eveniment în care în una dintre zile a fost abordată și susținută tema „Aspirații de autonomie în Ținutul Secuiesc”, iar printre cei care au ținut discurs fiind Ferencz Csaba, vicepreședinte al Consiliului Național Secuiesc.

La ediția de anul trecut, în afara lui Viktor Orban, au fost prezenți alți 7 miniștri din Guvernul de la Budapesta.

