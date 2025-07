Dinamo - Botoșani 0-0 Seară ghinionistă pentru Cîrjan: O bară și un gol anulat

Dinamo a remizat cu Botoșani, scor 0-0, în etapa a doua în Liga 1.

Cîrjan a fost cel mai activ jucător din atac al „câinilor”, dar nu a reușit să înscrie.

Startul meciului a fost promițător pentru gazde. În minutul 5, Musi a fost aproape să deschidă scorul, după o centrare excelentă de Kyriakou, însă șutul său a trecut pe lângă poartă.

Cel mai periculos om al „câinilor” a fost Cîrjan. În minutul 21, mijlocașul dinamovist a fost aproape de reușită cu un șut din marginea careului, deviat de Petro în bară.

Același Cîrjan a reușit să înscrie în minutul 56, după o pasă primită de la Armstrong. Golul a fost însă anulat pentru ofsaid, după intervenția VAR.

Elevii lui Leo Grozavu au fost aproape să înscrie în minutul 89, când Dumiter a pătruns în careu și i-a pasat lui Mailat, care a șutat direct. Totuși, Sivis a intervenit salvator și a deviat mingea în corner.

Min. 90+8 - Final de meci

Min. 90+5 - Cîmpanu primește un cartonaș galben

Min. 89 - Moldovenii scapă pe contraatac, Dumiter intră în careu și pasează către Mailat, care șutează din fața porții. Totuși, Sivis intervine și îi salvează pe „câini”

Min. 87 - Aldair șutează din afara careului, iar mingea trece puțin pe lângă poarta „câinilor”

Min. 86 - Dumiter îl înlocuiește pe Enzo Lopez

Min. 70 - Mitrov este înlocuit de Cîmpanu

Min. 61 - Bordeianu primește un cartonaș galben

Min. 59 - Două mutări la Botoșani: Pănoiu și Pavlovic intră în locul lui Bodișteanu și Benzar. La Dinamo, Milanov și Pop intră în locul lui Kyriakou și Armstrong

Min. 57 - Golul este anulat, după ce autorul golului, Cîrjan, a fost surprins în ofsaid.

Min. 56 - Gol! Cîrjan înscrie! După o fază în care Karamoko încearcă să păstreze posesia la marginea careului, dar se încurcă, Armstrong intervine și pasează rapid către Cîrjan, care șutează la colțul lung

Min. 54 - Mailat este lansat excelent de Mitrov, dar trimite mingea pe lângă poartă

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45+4 - Pauză

Min. 45 - Partida se reia după scurta întrerupere, iar arbitrul semnalizează patru minute de prelungire.

Min. 44 - Kukic se lovește de colegul său, Miron, iar ambii rămân întinși pe teren.

Echipa medicală intervine, iar jucătorii se ridică pe rând.

Min. 35 - Armstrong trimite la colțul scurt, dar Kukic este atent și reține balonul

Min. 21 - Cîrjan șutează de la marginea careului, dar balonul, după o deviere, lovește bara

Min. 10 - Gnahore trimite un voleu din careu, dar balonul trece pe lângă poartă

Min. 5 - Musi primește o centrare bună de la Kyriakou, reia din careu, dar trimite peste poartă

Min. 1 - Partida începe acum!

Dinamo - FC Botoșani, echipe de start

Dinamo : Roșca - Sivis, Mărginean, Boateng, Opruț, C. Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, Musi

: Roșca - Sivis, Mărginean, Boateng, Opruț, C. Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, Musi Rezerve : D. Epassy, R. Pașcalău, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, C. Soare, A. Caragea, A. Soro, J. Ikoo, L. Bărbulescu, A. Pop

: D. Epassy, R. Pașcalău, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, C. Soare, A. Caragea, A. Soro, J. Ikoo, L. Bărbulescu, A. Pop Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Botoșani : L. Kukic, R. Benzare, C. Petro, A. Miron, N. Ilaș - Bordeianu, A. Ferreira, Mitrov, Bodișteanu, A. Lopez, S. Mailat

: L. Kukic, R. Benzare, C. Petro, A. Miron, N. Ilaș - Bordeianu, A. Ferreira, Mitrov, Bodișteanu, A. Lopez, S. Mailat Rezerve : Anestis, Pănoiu, M. Pavlovic, G. David, R. Creț, Țigănau, R. Suta, A. Dumitruu, E. Papa, A. Cîmpanu, A. Dumiter

: Anestis, Pănoiu, M. Pavlovic, G. David, R. Creț, Țigănau, R. Suta, A. Dumitruu, E. Papa, A. Cîmpanu, A. Dumiter Antrenor : Leo Grozavu

: Leo Grozavu Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

„Arcul de Triumf” (București) Arbitru: Sorin Vădana. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Cerei. Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan. Asistent VAR: Stelian Slabu

Temperaturile extreme afectează din nou suprafața de joc de pe stadionul Arcul de Triumf.

Gazonul este ars în mai multe zone, unde se poate observa cu ușurință pământul. Firele de iarbă sunt rare și extrem de scurte.

Ambele echipe au obținut remize în prima etapă din Liga 1: trupa lui Zeljko Kopic a făcut 2-2 cu Csikszereda, iar echipa lui Leo Grozavu a încheiat 1-1 cu Farul.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Vom încerca să ne depășim limitele”

Antrenorul lui Dinamo a lăudat echipa din Botoșani și a vorbit la superlativ despre adversarul său, Leo Grozavu.

„E primul meci de acasă, în faţa suporterilor noştri, suntem fericiţi legat de asta. Vrem să avem un start bun de sezon în ceea ce priveşte meciurile de acasă, să avem o energie bună, o conexiune bună cu fanii noştri.

Jucătorii care au venit mai târziu s-au adaptat din ce în ce mai bine. Am analizat şi meciul cu Csikszereda şi am văzut că nu am început foarte bine în primul sfert de oră.

Pentru acest meci, vom încerca să ne depăşim limitele. FC Botoşani e un adversar solid, domnul Leo Grozavu e un antrenor căruia îi place să joace agresiv, cu multe dueluri, cu intensitate, cu tranziţii.

Pregătim meciul, ne gândim doar la prestaţia noastră şi la cum să obţinem primele trei puncte pe teren propriu în acest sezon.

Ştiam că primul meci ne poate păcăli, a fost o lipsă de concentrare, o lipsă de comunicare cu Csikszereda. A fost ceva ce nu trebuie să se mai întâmple pe viitor, trebuie să începem meciul mult mai bine”, a declarat Kopic.

Detalii interesante despre Dinamo - FC Botoșani, potrivit lpf.ro:

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 28 de ori, de 10 ori au câștigat bucureștenii, de 11 ori s-au impus moldovenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 13 jocuri - 6 victorii Dinamo - 4 remize - 3 succese FC Botoșani.

Primele dispute din campionat au fost cele din ediţia 2013-2014, când Dinamo s-a impus în ambele jocuri, 1-0 acasă (George Ţucudean) şi 2-1 în deplasare (dublă Bilinski / Istvan Fulop).

Întâiul succes din contul moldovenilor: 14 septembrie 2014, FC Botoşani - Dinamo 3-2. Acest joc a intrat în istoria grupării botoşănene drept primul disputat „acasă” în nocturnă.

Două remize albe s-au înregistrat de-a lungul timpului, dintre care una singură cu Dinamo gazdă, pe 3 aprilie 2015.

Cea mai mare diferenţă de scor: de două ori 4-0 pentru FC Botoşani (24 ianuarie 2021, 7 februarie 2022).

Cea mai recentă confruntare din Superliga României: 7 februarie 2025, FC Botoșani - Dinamo 1-1 (Zoran Mitrov / Cătălin Cîrjan).

De reamintit că, Leo Grozavu a evoluat ca jucător în tricoul lui Dinamo timp de șase sezoane (1992/93-1997/98), interval în care a strâns în campionat 105 meciuri şi 5 goluri.

