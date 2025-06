„Nu ne permitem” Federația de Kaiac-Canoe nu va deplasa loturile de juniori la Mondiale, din cauza problemelor financiare

Federația Română de Kaiac-Canoe a anunțat că nu are fondurile necesare pentru a trimite loturile de juniori și tineret la Campionatele Mondiale din luna iulie, din Portugalia.

Președintele Federației a vorbit despre acest subiect și i-a tras la răspundere pe conducătorii Agenției Naționale pentru Sport.

Federația Română de Kaiac-Canoe nu își permite să deplaseze loturile de juniori la Campionatele Mondiale

Deși ne aflăm abia la jumătatea anului calendaristic 2025, la Federația Română de Kaiac-Canoe aproape că nu mai sunt bani din bugetul alocat de ANS.

COSR asigură doar banii pentru pregătirea loturilor, inclusiv cel de seniori, însă de salarii și deplasări la competiții se ocupă Fedrația, prin banii primiți de la Agenția Națională pentru Sport.

În acest an, instituția de stat a tăiat serios din bugetul pentru Kaiac-Canoe, ca urmare a situației din țară.

Ioan Bârlădeanu, despre situația de la Federație: „Mai săraci ca acum n-am fost niciodată”

Președintele Federației s-a plâns de bugetul mic pe care îl are sportul pe care îl conduce, în comparație cu alte domenii, acolo unde statul distribuie mult mai mulți bani.

„De când conduc această federație, mai săraci ca acum nu am fost niciodată! Anul trecut am avut de la ANS un buget de 4,6 milioane lei, acum de numai 1,8 milioane lei.

Iar o deplasare a celor două loturi, de juniori și de tineret, în Portugalia, ne costă vreo 380.000 de lei. Nu avem acum banii ăștia, ăsta este adevărul. Nu pot să promit, să mint lumea, e ca și cum aș emite un cec fără acoperire!

E prima dată în istorie când nu putem trimite sportivii la o asemenea competiție de anvergură. Și am făcut un lot restrâns la minim, de 20 de sportivi, cu cei mai buni, nu mai ducem și sportivi care să capete experiență la acest nivel!”, a declarat Bârlădeanu, citat de gsp.ro.

Ioan Bârlădeanu: „La auto, cu raliuri și la Kempo au mai mult”

Președintele a vorbit despre bugetul forului pe care îl conduce și a menționat că alte discipline primesc mai mulți bani din partea statului.

„Noi, ca federație de sport olimpic, nu ne mai regăsim. OK, la Olimpiada de la Paris am greșit și am venit numai cu două locuri 9. Dar anul trecut, la nivel de performanțe la juniori, tineret și seniori, am obținut rezultate care ne plasează în rândul primelor 8-10, cel puțin.

Mă refer la federațiile olimpice. Dar acum avem buget mai mic decât ăia de la Auto, care fac raliuri, sau de la Kempo. Nu am nimic cu nimeni, dar nu se poate așa ceva!

Am vorbit cu domnul ministru Matei, care nici nu vreau să mai spun ce mi-a zis. Așa, pe scurt, mi-a comunicat că atâția bani au avut și numai acea sumă au putut să ne-o dea! Cam asta este situația unui sport care a făcut istorie pentru România.

Nu putem să ne ducem copiii de mare perspectivă la cele mai importante competiții. Cine poate să meargă, pe banii părinților, pe bani de la rude sau cunoștințe, bine, cine nu, nu”, a mai adăugat Ioan Bârlădeanu.

