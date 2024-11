Mutu, reacție vehementă „Briliantul”, după decizia UEFA de a amenda România pentru scandări rasiste: „Am fost făcut țigan și în toate felurile”

Adrian Mutu (45 de ani) a avut o reacție vehementă în urma deciziei UEFA de a amenda drastic România pentru evenimentele din meciul cu Kosovo.

„Briliantul ” este de părere că „România nu e rasistă și xenofobă din niciun punct de vedere”

FRF a fost amendată cu 128.000 de euro, iar România va juca următorul meci de pe teren propriu fără spectatori.

Adrian Mutu: „Suporterii noștri nu s-au putut abține și asta ne costă”

Mutu crede că decizia UEFA de a acorda victoria României la „masa verde” a fost una previzibilă.

De asemenea, acesta i-a dat dreptate căpitanului Nicolae Stanciu, cel care a declarat că „România nu ar trebui să mai joace cu Kosovo” din considerente politice.

„Am văzut decizia (n.r. 3-0 la masa verde). Previzibilă. Nu se face așa ceva.

Cred că noi și Kosovo, așa cum zicea și Stanciu, căpitanul nostru, nu ar trebui să mai jucăm niciodată.

Asta e cea mai bună soluție. De câte ori am jucat cu ei au fost probleme”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro

Totodată, Mutu a avut un mesaj și pentru suporteri și este de părere că naționala României este dezavantajată pentru faptul că va juca fără spectatori următorul meci de acasă:

„Suporterii noștri nu s-au putut abține și asta ne costă și costă și echipa națională. Trebuie să înțeleagă că indiferent de faptul că orice scandare de genul ăsta face rău echipei naționale.

A venit nota de plată. Și ne dezavantajează. Nu neapărat financiar, ci faptul că jucăm fără spectatori.”

Adrian Mutu: „Am fost făcut țigan și în toate felurile”

Golgheterul all-time al naționalei României a vorbit și despre amenda de 80.000 de euro primită de FRF în urma scandărilor xenofobe și transmiterea mesajelor politice provocatoare la adresa celor din Kosovo.

„Noi rămânem cu impresia asta de a fi rasiști. Noi, care am fost victimele multor incidente. Chiar și eu personal, în Italia, am fost făcut țigan și în toate felurile.

Până la urmă publicul poate să strige ce vrea, atâta timp cât nu e ceva organizat. Sunt sigur că nu a organizat nimeni nimic. De la incidentul cu Alibec și tot ce au făcut ei, de acolo a început lumea (n.r. – să strige „Serbia, Serbia”).

Oricum 3-0 era 3-0 pentru că nu au terminat meciul și asta e. Dar restul amenzilor ne face să fim vinovați de ceva ce nu suntem. Sper să nu fie așa”.

Mutu este de părere că amenda este una drastică și consideră că „România nu e rasistă și xenofobă din niciun punct de vedere!”.

„E aspră. Compensatorie pare pe undeva, din punctul ăsta de vedere: «Hai că le-am dat ăstora, hai să vă dăm și vouă!». Dar acolo nu aveai ce să faci, nu aveai cum să întorci. Faptul că nu termini meciul e 0-3 din oficiu, se știe.

Nici nu am fost pe stadion să spun cum am simțit lucrurile. Doar de la TV nu am putut să îmi dau seama. Dar când e vorba de a lua decizii împotriva României, câteodată se iau. România nu a fost niciodată protejată. Ba din contră. Se și vede acest lucru.

România nu e rasistă și xenofobă din niciun punct de vedere!” , a mai spus Mutu pentru fanatik.ro.

Cele 7 amenzi UEFA împotriva FRF: 128.000 de euro. Plus închiderea stadionului un meci

50.000 de euro pentru comportament rasist și/sau discriminator al fanilor (în relație cu scandările xenofobe anti-Ungaria) și închiderea stadionului la următorul meci jucat acasă

30.000 de euro pentru transmiterea unor mesaje politice provocatoare , nepotrivite la un eveniment sportiv

, nepotrivite la un eveniment sportiv 9.000 de euro pentru aruncarea de obiecte pe teren

4.500 de euro pentru aprinderea torțelor în tribune

8.000 de euro pentru folosirea laserelor

12.500 de euro pentru deranjarea momentului intonării imnurilor naționale

14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces publice

Cum arată clasamentul după verdictul UEFA

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. România 18-3 18 2. Kosovo 10-7 12 3. Cipru 4-15 6 4. Lituania 4-15 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B