Nicolae Stanciu (31 de ani), căpitanul echipei naționale, a oferit o prima reacție după ce UEFA a acordat României victoria la „masa verde” în meciul cu Kosovo.

Comisia de Apel din cadrul UEFA a analizat incidentele din prelungiri, scandarea peluzei, „Serbia, Serbia”, ciocnirile de pe teren și retragerea naționalei kosovare, care a refuzat să încheie partida.

Forul european i-a acordat victoria României, scor 3-0. FRF a fost amendată cu 128.000 de euro, iar România va juca următorul meci de pe teren propriu fără spectatori.

Nicolae Stanciu, prima reacție după decizia UEFA : „Aceasta era singura lor șansă de a spera la primul loc”

Primul dintre jucătorii „tricolorilor” care a oferit o reacție la această decizie a fost chiar Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale.

„Am ajuns târziu la stadion de la spital (n.r. a fost dus la pauză pentru a primi îngrijiri după ce a fost călcat de Muriqi), nu am văzut ce s-a întâmplat, doar imagini cu cei de la Kosovo care au ieșit de pe teren.

Dar din moment ce arbitrul ne-a chemat pe gazon și a fluierat finalul jocului, nu cred că era nici o emoție.

Am fost la spital, am făcut radiografie și m-am întors la stadion. Arbitrul încă nu fluierase. Colegii mei erau în vestiar, am stat câteva minute cu ei, iar apoi arbitrul ne-am chemat.

Mă întrebau de starea mea de sănătate, nu am vrut să-i întreb ce s-a întâmplat, nu am vrut să-i deconectez de la meci în caz că s-ar fi reluat, chiar dacă mai erau câteva minute.

Nu puteau să meargă direct la cabine, au trebuit să aștepte pe teren, pentru că după aceea puteau zice cei de la Kosovo că și noi am plecat la vestiare și poate ar fi fost alta decizia UEFA.

Tensiune la meciurile cu ei a fost mereu și știam lucrul asta. Am încercat să ne păstrăm calmul să ne vedem de jocul nostru. Știam că ei au întrebat foarte mult și la ședința dinaintea meciului în ce condiții se va opri jocul și tot felul de chestii. Pe ei îi interesa mai mult acest lucru din ce auzisem și eram conștienți.

Știam că nu puteam pierde pe teren cu 0-3, cu cât i-am bătut noi în tur, și probabil că aceasta era singura lor șansă de a spera la primul loc” , a declarat Stanciu la Fotbal Club la Digi Sport.

Nicolae Stanciu: „Și noi am întrebat de ce mai continuăm să jucăm împotriva lor”

De asemenea, Stanciu a dezvăluit că după ultimele evenimente petrecute în meciurile cu Kosovo, mai mulți jucători ai României s-au întrebat de ce „tricolorii” continuă să întâlnească această selecționată în condițiile în care România nu recunoaște statul Kosovo:

„Noi chiar ne-am pus întrebarea asta și vorbeam între noi că sunt anumite țări în Europa care nu pot să joace una împotriva celeilalte, așa că am întrebat și noi, dacă suntem un stat care nu îi recunoaștem și având în vedere de ce s-a întâmplat la ultimele meciuri cu ei, de ce mai continuăm să jucăm împotriva lor? Dar nu noi suntem cei care decidem”.

Cum arată clasamentul după verdictul UEFA

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. România 18-3 18 2. Kosovo 10-7 12 3. Cipru 4-15 6 4. Lituania 4-15 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B