CFR Cluj a pierdut după 10 ani acasă cu U Cluj, 2-3

Adrian Păun a înscris un gol senzațional, din „foarfecă”, Răzvan Sava a avut câteva parade extraordinare, însă nu au fost elemente suficiente pentru a câștiga derby-ul Clujului

Atacantul Adrian Păun, 29 de ani, consideră că CFR merita totuși un punct.

„De 14 ani sunt la Cluj, am crescut aici și știu ce înseamnă un derby, încă de la juniori am trăit acest sentiment frumos. Din păcate, în această seară nu am putut să câștigăm. Îmi era dor de un derby, n-am mai jucat de 8 ani cred.

Îmi pare rău pentru suporteri, pentru familiile noastre, păcat că am controlat meciul de 40 minute în prima repriză, apoi au început ei mai bine repriza secundă, au marcat, am egalat, dar n-am mai putut să scoatem nici măcar un punct.

E frustrant, sunt supărat, un derby e un derby, e trist să-l pierzi. Un punct meritam și noi în această seară”, a spus Păun la Prima Sport.

În a doua repriză n-am mai avut nici eu parade ca-n prima. E frustrant să primim 9 goluri în 4 etape, sperăm să mai rezolvăm din probleme și să câștigăm în etapele viitoare. Trebuie să avem un moral bun să ne gândim la meciul de joi. Să ne dăm viața pe teren, cu Maccabi Petah Tikva, și să ne calificăm mai departe! Răzvan Sava, portar CFR