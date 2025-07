„Sunt convins că e posibil” David Popovici țintește recordul mondial deținut de Pan Zhanle + Ce va face dacă va cuceri medalia de aur

David Popovici (20 de ani) este convins că poate stabili un nou record mondial în proba de 100 m liber la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore.

Sportivul român a dezvăluit care este singurul regret pe care îl are după aurul olimpic cucerit la Paris 2024.

Săptămâna următoare, David Popovici va reveni în bazin și va încerca să devină din nou campion al lumii în probele de 100 și 200 m liber. Va concura și la 50, o probă în care așteptările sale nu sunt la fel de ridicate.

David Popovici vrea să doboare recordul mondial: „Sunt convins că e posibil”

Recordul mondial pe care David l-a stabilit în proba de 100 m liber la CE 2022 (46.86) a fost doborât de Pan Zhanle la CM 2024 (46.80) și îmbunătățit de același chinez la JO 2024 (46.40)

La Europenele U23 de la Samorin, David a înregistrat cei mai buni timpi din lume ai anului la 100 m liber (46.71) și 200 m liber (1:43.64). Performanțe care-i dau speranțe înainte de competiția din Singapore.

„Sunt lider mondial în ambele probe, ceea ce reprezintă o presiune unică, dar am mai avut parte de asta și voi încerca să fiu cât mai relaxat posibil, deși îmi place puțină presiune.

Sunt absolut convins că este posibil (n.r. să bată recordul actual), la fel cum a fost posibil pentru Pan Zhanle să îl bată, la fel cum a fost posibil pentru mine acum trei ani să îl bat.

Recordurile sunt menite să fie depășite, așa că încet, încet, dar sigur, mă îndrept în această direcție”, a spus Popovici, potrivit worldaquatics.com, cunoscută în trecut drept Federația Internațională de Natație (FINA).

Cei mai buni 5 timpi din istoria probei de 100 m liber:

Pan Zhanle - 46.40 secunde David Popovici - 46.71 secunde Pan Zhanle - 46.80 secunde David Popovici - 46.86 secunde David Popovici - 46.88 secunde

David Popovici nu vrea să-și mai ascundă lacrimile: „Este singurul regret”

Drumul lui David spre aurul olimpic a fost unul anevoios. S-a luptat atât cu presiunea pusă de susținătorii săi, cât și cu propria persoană.

După ce a realizat ce și-a propus, bucuria sa a fost una reținută, iar acum regretă acest lucru.

„Nu a fost ușor. A fost, de fapt, cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată și, dacă sunt complet sincer cu voi, a fost oribil și mă păcăleam singur crezând că sunt bine.

Este destul de toxic să fii obsedat în fiecare zi și să te gândești constant la asta (n.r. câștigarea aurului la Jocurile Olimpice) în fiecare moment al vieții tale de până atunci, dar mă împlinește să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a reuși.

Momentul în care am știut că sunt medaliat olimpic cu aur a venit înainte să mă uit la tabelă, deoarece blocurile se aprind o dată, sau de două ori dacă ești al doilea și de trei ori dacă ești al treilea, așa că am verificat și apoi am verificat din nou, înainte ca un val de ușurare să mă lovească.

Un bolovan atât de mare a fost luat de pe umerii mei și a fost probabil cel mai fericit moment din viața mea și, deși toate medaliile sunt speciale, cele olimpice sunt deosebit de strălucitoare”, a mai spus Popovici.

Cele mai importante medalii din cariera lui David Popovici:

100 m liber: bronz la JO 2024, aur la CM 2022, aur la CE 2022 și CE 2024

bronz la JO 2024, aur la CM 2022, aur la CE 2022 și CE 2024 200 m liber: aur la JO 2024, aur la CM 2022, aur la CE 2022 și CE 2024

Singurul meu regret este că nu am plâns. Puteți vedea în interviurile mele și în timpul ceremoniei încerc să acționez „ca un bărbat” și să-mi rețin lacrimile, dar sper că, dacă voi avea ocazia din nou, voi plânge. Trebuie să depun mai mult efort pentru a fi mai vulnerabil, mai deschis, cred că acest lucru ar putea ajuta și alte persoane, în special sportivii, care trec prin acest tip de proces. David Popovici

Programul lui David Popovici la Mondialele de la Singapore

200 m liber (28 și 29 iulie)

serii : luni, ora 06:24

: luni, ora 06:24 semifinale : luni, ora 15:07

: luni, ora 15:07 finala: marți, ora 14:02

100 m liber (30 și 31 iulie)

serii : miercuri, ora 05:52

: miercuri, ora 05:52 semifinale : miercuri, ora 14:26

: miercuri, ora 14:26 finala: joi, ora 14:30

50 m liber (1 și 2 august)

serii : vineri, ora 06:21

: vineri, ora 06:21 semifinale : vineri, ora 14:33

: vineri, ora 14:33 finala: sâmbătă, ora 14:09

