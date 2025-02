Andrei Gheorghiță (22 de ani) este oficial noul jucător al celor de la FCSB, după rezolvarea unei neînțelegeri dintre cele două părți, privind clauza în cazul unei viitoare despărțiri.

Tânărul mijlocaș se va alătura lotului lui Charalambous și va începe vineri antrenamentele alături de noii colegi.

În aceste condiții, Gheorghiță ar putea fi inclus în lotul lui FCSB pentru partida cu Sepsi, duminică, de la 20:00.

Andrei Gheorghiță, prezentat oficial la FCSB

După mai multe inconveniente apărute ieri privind o clauză de 20 de milioane de euro cerută de Gheorghiță, acesta a ajuns într-un final la o înțelegere cu campioana României.

„FCSB anunță legitimarea lui Andrei Gheorghiță, de la Politehnica Iași.

Atacantul în vârstă de 22 de ani, care se va pregăti de vineri alături de noii săi colegi, va purta tricoul cu numărul 77.

Clubul nostru îi urează Bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunțat clubul, într-o postare pe Facebook.

Gigi Becali: „Îl luăm pe el, e român și are forță”

Patronul FCSB a explicat în urmă cu câteva zile ce planuri are cu jucătorul adus de la formația ieșeană.

„L-am văzut eu la o fază. Și am zis de câteva zile că dacă nu am găsit atacant, îl luăm pe el că e și român, are și forță.

El va juca atacant în stânga. Are talie mare. Nu mai iau jucători mici. M-a costat cu totul 400.000 de euro. Acum e o încurcătură că trebuie să dea 20% la impresar, că nu semnează până nu primește”, a declarat Becali la Digi Sport Special.