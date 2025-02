Selmani, indecis  Golgheterul lui Dinamo, despre prelungirea contractului: „ Nu poți juca în cupele europene , asta e o problemă”

Astrit Selmani (28 de ani) a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Botoșani, din etapa #26 din Liga 1.

Atacantul kosovar, marcator a 11 goluri în acest sezon, a vorbit despre prelungirea contractului cu Dinamo și s-a arătat indecis în a continua din vară

Selmani a marcat golul victoriei pentru Dinamo în meciul din ultima etapă cu Oțelul Galați, scor 1-0, din lovitură de la 11 metri, în minutul 90+8.

Astrit Selmani: „Nu poți juca în cupele europene, asta este o problemă”

Pentru a putea participa în cupele europene 2026-2027, Dinamo e obligată să iasă din insolvență până cel târziu la 31 mai. În caz contrar, interdicția s-ar putea prelungi.

Selmani a comentat situația contractuală în acest context. Înțelegerea actuală îi expiră la vară.

„Dinamo știe unde sunt, eu știu unde e Dinamo și… vedem. Sunt încă aici, muncesc în continuare și dau totul, cu toată inima, pe teren.

Nu contează dacă mai am trei luni, șase luni sau trei ani aici, trebuie să fac aceeași treabă. Sunt plătit pentru asta, iar cei care urmăresc meciurile văd clar că îmi place să joc.

Vrei să joci în Europa, vrei să joci pentru națională, vrei să fii în toate aceste competiții pe care ți le doreai când erai copil. Ăsta este cel mai mare vis.

Este evident că nu putem juca în cupele europene sezonul acesta, da. Și asta este, desigur, o problemă pentru toată lumea care vrea să joace în Europa.

Asta este și o problemă pentru că, dacă vrei să aduci jucători de top, Europa poate să le ofere un plus…

Dar jobul meu și al colegilor mei este să facem un sezon atât de bun încât să avem un sezon mai bun anul viitor și poate să atragem mai mulți sponsori, să obținem mai multe, să avem o stabilitate la club.

Vara aceasta, mulți oameni au vrut să plec de la Dinamo. Nu doar voi (n.r. presa) și oameni de la diferite emisiuni TV. Dar staff-ul și toată lumea din jur m-au ținut aici și au crezut în mine.

Așa că, cum am spus, sunt foarte, foarte fericit că Dinamo m-a adus aici. Chiar dacă as pleca sezonul viitor, clubul acesta va rămâne în inima mea pentru totdeauna”, a spus Selmani, potrivit dinamo1948.club.

Selmani, despre duelul cu Botoșani

FC Botoșani - Dinamo se joacă mâine, de la 20:00, în etapa #25 din Liga 1.

„La ultimul meci am avut ceva probleme cu ei. Și ultima dată când am fost la Botoșani am avut.

Sunt o echipă bună, încearcă să joace fotbal, atacă, se apără bine. La Botoșani nu e un meci ușor de jucat, dar mergem acolo să luăm cele trei puncte.

Și azi la antrenament a fost frig, deci… da, e la fel pentru toată lumea. Când e vreme bună, terenul e foarte bun aici.

Dar în ultimele zile a fost foarte frig. Azi ne-am antrenat foarte devreme, deci, bineînțeles, a fost mai greu, dar în rest e foarte bine.

Și ei vor juca pe același teren ca noi. Bineînțeles, stilul de joc e puțin diferit, pentru că noi vrem să jucăm rapid, iar terenul poate să încetinească mingea, să fie nevoie de o atingere în plus ”, a mai spus Selmani, în cadrul conferinței.