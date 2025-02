Andrei Gheorghiță (22 de ani), extrema stânga a celor de la FCSB, a vorbit despre primele zile la echipa campioană și despre primii pași în fotbal.

Gheorghiță a ajuns la FCSB sub formă de împrumut până la vară, în fereastra de transferuri din această iarnă, după un sezon și jumătate petrecut la Poli Iași.

Dacă jucătorul va confirma, atunci campioana îl va transfera definitiv.

Andrei Gheorghiță: „Nu mă așteptam să fiu primit cu atâta căldură”

Extrema stânga a vorbit despre perioada junioratului, când a fost coechipier cu mai mulți jucători care evoluează acum în fotbalul mare.

De asemenea, acesta a dezvăluit că nu se aștepta să fie primit cu atâta căldură de noii săi coechipieri.

„Am mers la Regal Sport, acolo unde am dat de Tavi (n.r. Octavian Popescu), de mai mulți jucători care sunt acum în fotbalul mare, Perianu, Drăgușin, Blănuță.

Am avut o echipă senzațională, am și câștigat un campionat național.

Nu mă așteptam să fiu primit cu atâta căldură la FCSB. Băieții sunt foarte de treabă, m-au ajutat.

Au făcut câteva glume cu mine despre Rapid, dar nu am de ce să mă supăr. Chiar Tavi a glumit cu mine: «Bă, vedeți că ăsta e rapidist!».

Am avut emoții când am intrat prima oară, nu știam cum o să fie băieții, staff-ul, dar apoi când am văzut că toată lumea este de treabă și mă primește cu așa căldură mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez”, a spus Gheorghiță într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Gheorghiță, despre debutul la FCSB

La doar câteva zile după împrumutul de la Poli Iași, jucătorul în vârstă de 22 de ani a fost titular pentru FCSB în succesul împotriva celor de la Sepsi, din ultima etapă din Liga 1, acolo unde a evoluat 45 de minute, fiind schimbat la pauză cu Alexandru Musi.

Gheorghiță a dezvăluit că Risto Radunovic a fost cel care i-a dat cele mai multe sfaturi înainte de startul partidei:

„Înainte de meci cele mai multe sfaturi și cel care m-a calmat cel mai mult a fost Risto (n.r. Radunovic), care mi-a dat sfaturi cum și când să plec în adâncime, să fiu calm, că nu e nici o problemă dacă pierd mingea, să am reacție și să o recuperez”

120.000 de euro a plătit FCSB pentru împrumutul lui Gheorghiță, de la Poli Iași