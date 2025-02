FCSB - Sepsi 3-0. Andrei Gheorghiță (22 de ani), noul jucător al campioanei, a vorbit despre afinitatea sa pentru rivala Rapid după debutul în tricoul roș-albastru.

La finalul partidei cu Sepsi, Andrei Gheorghiță a abordat subiectul Rapid, club pentru care își manifestase în trecut pasiunea.

FCSB - Sepsi. Andrei Gheorghiță: „O să mor pentru FCSB”

„Hai să lămurim și acest subiect. Când eram mic, acolo au avut casă părinții mei, acolo mă duceam să mă joc fotbal. Toți erau rapidiști și, vrând nevrând, am început să merg și eu la meciurile Rapidului și să susțin Rapidul.

Acum, asta nu înseamă că, dacă am venit la Steaua (n.r. FCSB), eu țin în continuare cu Rapid sau chestii de genul ăsta. O să mor pe teren pentru această echipă”, a declarat Andrei Gheorgiță.

„N-am stat pe gânduri când am auzit de interesul lui FCSB”

Întrebat dacă a existat și o ofertă din partea clubului giuleștean, Gheorghiță a spus că nu știe nimic și a subliniat că a acceptat imediat să semneze cu FCSB:

„Nu știu de vreo ofertă de la Rapid, nu a fost nimic concret. Oricum, când m-a sunat domnul Cornel Șfaițer să-mi zică despre oportunitatea apărută de la FCSB, nu am mai stat pe gânduri”.

Andrei Gheorghiță: „Sunt fericit că am jucat titular”

La câteva zile de la transferul de la Poli Iași, jucătorul în vârstă de 22 de ani a fost titular, fiind schimbat la pauză cu Musi.

„Mă bucur pentru acestă victorie care ne-a propulsat pe primul loc. Felicit băieții și mergem înainte pentru meciul cu PAOK. Nu mă așteptam să intru atât de repede, într-adevăr a fost un salt mare de la Poli Iași la FCSB, dar am fost pregătit și cred că am jucat cât de cât OK.

Nu e o problemă că nu am marcat. Sunt fericit că am jucat titular, 45 de minute, consider că am făcut-o cât de cât OK, mai ales pentru un debut. Voi marca cu siguranță”, a spus Gheorghiță.

Mă simt senzațional. Cum poate să se simte un jucător când vine de la o echipă din coada clasamentului și o să joace în Europa. Andrei Gheorghiță