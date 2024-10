Farul Constanța - Universitatea Craiova 3-2. Andrei Ivan (27 de ani) a tras un semnal de alarmă în legătură cu situația echipei sale, argumentând că sunt o echipă cu pretenții în Superligă.

Farul a reușit să o învingă cu 3-2 pe Universitatea Craiova, iar elevii lui Hagi se revanșează după înfrângerea cu 0-5 de pe terenul Rapidului.

Andrei Ivan a tras un semnal de alarmă la Universitatea Craiova

La finalul partidei, atacantul s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale împotriva „marinarilor” și a atras atenția că trebuie să-și revină repede, pentru că sunt o formație cu pretenții în Superligă.

„În minutul 10 era 2-0 pentru Farul. Am început foarte rău. Nici nu-mi găsesc cuvintele. Apoi am făcut o partidă bună, dar nu am reușit să-i întoarcem. Așa e în fotbal. Trebuie să-l susținem până la capăt [pe antrenor]. E vina noastră, a tuturor.

Trebuia să avem mai multe puncte, nu ne iese nimic. Este imposibil, suntem un club cu pretenții și nu trebuie să ne prezentăm așa. Avem o echipă foarte bună, dar nu știu ce se întâmplă cu noi. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să mergem în Cupă să câștigăm.

E normal să fiu dezamăgit. Nu ai cum să începi meciul de la 0-2. E frustrant pentru mine, pentru club, pentru Universitatea Craiova. Am vorbit la pauză că nu mai aveam ce să pierdem”, a comentat atacantul la Prima Sport.

În urma aceste înfrângeri, Craiova se află pe locul al treilea în Superligă, cu 21 de puncte, iar oltenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără succes în campionat, după remizele cu Oțelul (1-1, în deplasare) și cu Botoșani (1-1, acasă).

VIDEO: Primul gol, marcat de Grigoryan, din pasa excelentă de la Denis Alibec