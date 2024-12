Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat că nu există presiunea clasamentului în acest sezon pentru jucătorii lui Zeljko Kopic

În același timp, îl încântă jocul echipei și îi ofere încredere în perspectiva desfășurării ulterioare a proiectului

Andrei Nicolescu, împreună cu jucătorii Răzvan Patriche, Cătălin Cîrjan, Andrei Florescu și Alexandru Roșca, au fost prezenți, joi, la o acțiune Academiei Dinamo, unde cei mai mici jucători ai „câinilor” au fost recompensați cu daruri din partea lui Moș Crăciun.

Dinamo - Rapid este programat duminică, 22 decembrie, ora 20:00, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa #21 din Liga 1.

Andrei Nicolescu: „Nu ne place să trăim din așteptări”

Andrei Nicolescu a afirmat, printre altele, că Dinamo se află în obiectivul stabilit la începutul sezonului și prezintă perspective îndrăznețe pentru viitoarele stagiuni.

Dinamo, care în sezonul precedent s-a luptat pentru salvarea de la retrogradare, ocupă locul 2 în actuala ediție a Ligii 1, la un punct de liderul Universitatea Cluj.

„A fost un an special, cu foarte multă presiune, am suferit foarte mult în prima parte. Şi o a doua parte în care am reuşit să reglăm lucruri, să introducem o traiectorie pe care ne-am propus-o.

Suntem aproape să ne îndeplinim obiectivul nostru, să avem un sezon solid şi să ne batem pentru play-off. Cred că arătăm bine, energia este bună. Nu ne place să trăim din aşteptări, ne place să previzionăm, suntem pe traiectoria aceea.

Poate datorită faptului că acest campionat este foarte strâns suntem în această poziţie, dar cel mai important este că jocul este consolidat. Arătăm ca o echipă care are un joc consolidat, puternic, ceea ce ne dorim noi să construim.

Pentru Kopic a fost un sezon foarte greu şi să avem un sezon fără emoţii, dar în acelaşi timp, să creştem şi tineri care să facă performanţă în anii viitori”, a declarat Andrei Nicolescu, conform agerpres.ro.

Dinamo, fără presiune în acest sezon

Dinamo se află în insolvență și nu a primit licența pentru a evolua în următoarea ediție a cupelor europene.

De asemenea, dacă nu rezolvă această problemă până în mai 2025, nu va putea juca în Europa nici în sezonul 2026/2027.

Pentru că nu există acest obiectiv european, Nicolescu recunoaște că nu are de ce să existe presiune pe antrenor și jucători. Ci doar un orgoliu hrănit corespunzător, pentru înaltă performanță viitoare.

„Nu cred că presiunea noastră este să terminăm anul pe primul loc. Este foarte important să facem un meci foarte bun cu Rapid. Nu am câştigat cu Rapid de ceva timp, aşa cum nu câştigasem nici cu Hermannstadt de ceva timp.

Nu m-am gândit cum ar arăta clasamentul cu Dinamo pe primul loc la finalul anului, dar ar fi o chestiune de moment, mai important este să fim la finalul anului cât mai bine poziţionaţi”, a completat Nicolescu.