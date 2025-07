„Nu numărăm acum punctele” Mesajul lui Zeljko Kopic, după încă un pas greșit făcut de Dinamo: „Sunt condiții grele”

DINAMO - FC BOTOȘANI 0-0. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul gazdelor, consideră că rezultatul este unul echitabil.

Dinamo rămâne fără victorie în acest sezon. „Câinii” au ajuns la a doua remiză consecutivă, dar acest lucru nu este îngrijorător pentru Zeljko Kopic.

DINAMO - FC BOTOȘANI. Zeljko Kopic: „Nu numărăm acum punctele la începutul sezonului”

De altfel, antrenorul croat a dezvăluit că încă așteaptă întăriri.

„În prima repriză am dominat și am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua am încercat să menținem același ritm, să fim periculoși și am avut câteva situații.

Am făcut câteva schimbări pentru a fi agresivi, dar în ultimele 20 de minute nu am mai dominat meciul. Am ratat câteva tranziții și rezultatul este echitabil.

Sunt condiții grele, jucătorii au dat totul, dar e greu să joci un asemenea meci. Unii dintre ei au nevoie de timp de adaptare, iar de la bancă nu am avut o reacție pe măsură. Pentru noi, perioada de transferuri nu s-a terminat.

În ambele meciuri am avut momente bune, dar nu numărăm acum punctele la începutul sezonului ”, a afirmat Zeljko Kopic, la Digi Sport

VIDEO. Cătălin Cîrjan, după Dinamo - FC Botoșani 0-0

