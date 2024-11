„Nu ne batem cu FCSB!”  Andrei Nicolescu spune că Dinamo are ca obiectiv play-off-ul + Detalii despre datoria către Mircea Rednic

DINAMO - UTA ARAD 1-0. Andrei Nicolescu (47 de ani) a vorbit despre obiectivul „câinilor” din acest sezon.

De asemenea, administratorul special al alb-roșiilor a ținut să lămurească și problema legată de datoria pe care o are Dinamo față de Mircea Rednic (62 de ani).

După înfrângerea dureroasă cu FCSB din Cupa României, 0-4, Dinamo a reușit să învingă UTA, în etapa #15 a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dennis Politic, în minutul 26 al partidei.

DINAMO- UTA ARAD. Andrei Nicolescu: „Anul acesta noi nu ne batem cu FCSB!”

La finalul partidei, Andrei Nicolescu a vorbit despre obiectivul lui Dinamo în acest sezon și a ținut să menționeze din nou că trupa din „Ștefan cel Mare” nu este atât de puternică încât să se lupte cu marea rivală, FCSB.

„Cred că cel mai important este că s-a terminat jumătate de sezon regulat și, așa cum am spus, suntem acolo în primele 6, locul 2-3, nu contează. Important e că de acum trebuie să ne gândim să consolidăm și să facem mai bine.

Am fost destul de obosiți astăzi, deoarece avem 4 meciuri în 11 zile. Cele două meciuri cu FCSB ne-au întins mult. Am reușit să gestionăm cu inimă multă și să câștigăm astăzi.

O să vă spun ceva ce nu o să placă nici suporterilor dinamoviști, poate nici dumneavoastră. Anul acesta noi nu ne batem cu FCSB!

Dacă noi ne dorim să fim acolo și să fim cât mai competitivi, totuși, nu suntem la nivelul ăla.

În momentul în care vom reuși să facem asta, va fi o bucurie pentru noi, dar anul acesta cred că bătălia noastră nu e acolo.

Bătălia noastră e să fim în play-off și de acolo doar cât să putem să creștem mai mult.

Pentru ce încercăm să facem de anul acesta ar fi un mare plus ca Dinamo să fie în play-off și este foarte important că la jumătatea cursei suntem acolo”, a declarat Andrei Nicolescu.

Vorbim despre un proces prin care FCSB a trecut și cred că au cel puțin un an sau chiar doi în fața noastră de consolidare a unui grup de jucători, a unei formații, a percepției de a putea fi acolo să te bați pentru lucruri foarte mari. Din păcate, Dinamo aici este. Noi nu putem mai mult! Așa vedem noi că putem crește Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu: „N-am vrut să plătim înainte de acest meci ca să nu se interpreteze”

Demis de Dinamo în decembrie 2021, Rednic cerea 4 salarii, adică echivalentul a 32.000 de euro.

După ce, în luna iunie, instanța a dat câștig de cauză clubului din „Ștefan cel Mare”, antrenorul celor de la UTA Arad a făcut apel, iar Curtea de Apel București și-a schimbat decizia.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Mircea Rednic a anunțat că va notifica clubul în legătură cu această situație, deoarece „câinii” nu au făcut plata.

Totuși, Andrei Nicolescu a transmis că, luni, 4 noiembrie, va demara plata către Rednic și a explicat de ce nu a fost făcută înainte de meciul cu UTA.

„N-am vrut să comentăm deloc înainte, am văzut că dânsul a comentat un pic despre decizia aia, vă spun sincer că n-am vrut să plătim înainte de acest meci ca să nu se interpreteze într-un fel sau altul.

Luni dimineață o să vorbesc cu Dan Gătăianțu și o să facem plata ca să închidem, pentru că e un dosar pe care noi l-am moștenit, s-a finalizat, nu am putut să intervenim pentru că era o procedură care trebuia să treacă de administratorul judiciar și cu asta basta.

Eu am spus de atâtea ori că domnul Rednic nu are o bătălie cu Dinamo, are o bătălie cu anumiți oameni cu care a colaborat la Dinamo și asta e o poveste veche, nu-i a noastră, dar de luni o să facem plata. Evident că eu îl cunosc foarte puțin pe dânsul, dar am vorbit de două ori, foarte civilizat. Nu se pune problema unei colaborări acum”.

