Athletic Bilbao a învins-o pe Real Madrid, scor 2-1, în etapa #19 din La Liga.

Kylian Mbappe (25 de ani) a ratat un nou penalty la gruparea antrenată de Carlo Ancelotti.

După o primă repriză dominată de „galactici”, Bilbao a reușit să deschidă scorul în minutul 53 prin Berenguer.

Athletic Bilbao - Real Madrid 2-1. Încă un penalty ratat de Mbappe

Real a avut șansa de a reveni în meci în minutul 67, după o nouă lovitură de pedeapsă obținută de Antonio Rudiger, lucru întâmplat și etapa trecută în victoria de pe teren propriu, 2-0, cu Getafe.

Agirrezabala a avut o ieșire hazardată din poartă în urma unei lovituri libere, iar în loc să boxeze mingea, l-a lovit peste cap pe fundașul german.

Kylian Mbappe și-a asumat execuția, însă goalkeeperul celor de la Bilbao și-a reparat greșeala și a parat lovitura bătută slab de starul francez.

Până la urmă, „los blancos” au restabilit egalitatea prin Jude Bellingham, în minutul 78, însă bucuria madrilenilor a durat doar 2 minute.

Guruzeta a profitat de o eroare a lui Valverde și a stabilit scorul final al partidei, 2-1.

Carlo Ancelotti, despre Mbappe: „Nu este la cel mai bun nivel al său”

La finalul partidei, antrenorul celor de la Real Madrid, Carlo Ancelotti, a vorbit despre penalty-ul ratat de Kylian Mbappe și a transmis că superstarul francez mai are nevoie de timp pentru a se adapta.

10 goluri a marcat Kylian Mbappe la Real Madrid, 8 în la Liga, unul în Liga Campionilor și unul în Supercupa Europei

„Nu am vorbit cu Mbappe. A fost un meci complicat, echilibrat, disputat. Când am egalat, am fi putut crede că deținem controlul, iar micile detalii ne-au penalizat. Am ratat penalty-ul…

Nu trebuie să evaluez jocul unui jucător din cauza unui penalty din care poți marca sau rata. Evident, Kylian este trist, dezamăgit, dar trebuie să mergem mai departe.

Nu este la cel mai bun nivel al său, dar trebuie să-i dăm timp să se adapteze, a marcat 10 goluri, și muncește pentru a fi mai bun”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de as.com

Antrenorul italian al Realului a tras și câteva concluzii despre meci.

„Meciul a fost echilibrat. Athletic este o echipă foarte periculoasă, am concurat și am luptat. Cred că echitabil ar fi fost să facem un egal. Pentru ceea ce au făcut ambele echipe, pentru mine a fost o remiză, dar nu contest meritul lor și victoria.

Cred că ne-am descurcat bine în defensivă în prima repriză, puteam fi mai buni cu mingea. În repriza a doua am fost mai buni în atac, am avut ocazii. Suntem încă în luptă și trebuie să ne gândim să ne gândim la meciul de sâmbătă, de la Girona”.

Athletic Bilbao - Real Madrid 2-1

Au marcat: Berenguer ('53), Guruzeta ('80)/ Bellingham ('78)