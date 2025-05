Panduru, replică pentru Rădoi Fostul internațional i-a răspuns tehnicianului de la U Craiova: „Trebuie să-ţi vezi de treaba ta, nu să-ţi cauţi duşmani”

Basarab Panduru (54 de ani) a răspuns atacurilor lui Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova.

Recent, Basarab Panduru a criticat modul în care Mirel Rădoi o pregătește pe Universitatea Craiova.

Antrenorul oltenilor nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns fostului internațional român la conferința de presă de la finalul meciului cu Dinamo, câștigat de olteni, scor 2-1.

Rădoi a subliniat faptul că Panduru „încearcă să manipuleze”.

Basarab Panduru: „Face nişte afirmaţii urâte!”

Invitat în studioul Prima Sport, Basarab Panduru dezvăluit că a încercat să clarifice situația și l-a sunat pe Mirel Rădoi. Cu toate acestea, tehnicianul oltenilor nu i-a răspuns.

Mai mult decât atât, „Pandi” s-a arătat deranjat de unele afirmații făcute de Rădoi.

„Nu vreau să vorbesc deocamdată şi să spun de ce. Am zis ce trebuie să fac, să mă pun să îi răspund şi să fiu nervos ca el. Nu mai fac lucrul ăsta, că nu-s aşa e.

Cum a zis şi el, e prietenul meu. Atunci am pus mâna pe telefon ieri sau alaltăieri, l-am sunat. Am zis: «Bă, dacă tot suntem prieteni şi tot trebuie să rezolvăm lucrurile, hai să rezolvăm noi doi. Aşa e corect, unde te-am deranjat, unde am manipulat?».

Nici până în ziua de azi nu m-a sunat înapoi, nici nu mi-a răspuns când l-am sunat. Încă aştept să mă sune, nu sunt aici să mă cert.

Am trecut prin ce a trecut el, credeam că toţi sunt duşmanii mei, îi vedeam peste tot, cum îi vede şi el.

Să nu vorbească cu mine de corectitudine, o să îi zic că el n-a fost corect, el face nişte afirmaţii urâte, bagă un om în discuţii în care nu trebuia să îl bage.

Mai bine să mă opresc, ca să fac lucrurile corect. Te-am sunat, aştept să mă suni. Cred că ai avut treabă, te înţeleg, eşti nervos, ai primit o informaţie greşită, te-ai folosit de ea.

Când faci lucrurile astea tu nu te mai ocupi de ce trebuie să te ocupi, tu trebuie să ştii să-ţi vezi de treaba ta, nu să îţi cauţi duşmani” a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Mirel Rădoi: „E ușor să manipulezi”

Mirel Rădoi a declarat după meciul cu Dinamo că își dorește ca toți oamenii de fotbal care au rolul de a analiza jocul unei echipe să fie sinceri și să prezinte de fiecare dată adevărul în fața oamenilor.

„Noi încercăm cumva, prin ceea ce vorbim ca antrenori, prin ceea ce fac ei ca analiști la TV, să educăm oamenii.

Dacă noi le spunem doar partea care ne convine de fiecare dată, nu vom face altceva decât să creăm polemică, între mine și dumneavoastră, între mine și analiști, între noi toți din fenomen și spectatori.

E ușor să manipulezi și să arunci cu vorbe când ai prieteni. Dar e mai ușor, dacă chiar ții la un om și ești prieten cu el, să-i spui adevărul.

Iar eu, de fiecare dată când voi fi în fața voastră, chiar dacă voi răni pe cineva, pe mine sau pe jucători, voi spune adevărul”, a spus Rădoi.

