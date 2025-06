„E o glumă?!”  Cum se apără Elisabeta Lipă , după ce a fost reclamată la DNA pentru premieri cu „dedicație”: „Am făcut spre binele angajaților”

Elisabeta Lipă (60 de ani), fostă șefă a Agenției Naționale pentru Sport, a reacționat după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că angajații ANS au depus plângeri la DNA pe numele său.

Fosta șefă a sportului românesc e acuzată că a făcut premieri „cu dedicație”.

În afara fondului de premiere de la FR Canotaj, Lipă e acuzată și de modul discreționar în care i-ar fi premiat pe angajații ANS.

E vorba despre un buget total de 1,7 milioane de euro împărțit la 484 de persoane.

Elisabeta Lipă se apără: „Ce am făcut, am făcut spre binele angajaților”

Lipă susține că toți cei are au fost premiați au contribuit la rezultatele obținute de sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Cred că este o glumă. Vă dați seama că știm cu toții pentru ce poți să faci o plângere penală, dar știți vorba aceea că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită.

Eu am conștiința împăcată că ceea ce am făcut am făcut legal. În primul rând, am făcut spre binele angajaților. Am citit și eu, tot în presa scrisă de către dumneavoastră, că s-au premiat ospătari, bucătari, tâmplari.

Eu vreau să vă spun așa, că patru ani de zile în slujba sportivului stă personalul celor zece complexuri sportive naționale unde se pregătesc sportivii noștri.

Aceștia nu au sărbători legale, care nu au sâmbete, care nu au duminici, nu le sunt plătite orele suplimentare și în atâția ani de zile se atașează de sportiv și nu se mai gândesc la propria lor familie.

Iar acești bucătari, ospătari, tâmplari fac parte din complexul sportiv Lia Manoliu, Poiana Brașov, Piatra Arsă, baza nouă, baza Veche (n.r. - la Snagov)”, a declarat Lipă pentru GOLAZO.ro.

GOLAZO.ro a scris și despre tabelul inițial trimis de Federația Română de Canotaj către COSR, care viza premierile angajaților acestei federații.

În acesta, contabila șefă și secretarul general figurau, fiecare, cu suma de 162.400 de euro ca premiere pentru cele cinci medalii obținute de canotajul românesc la Paris.

Ulterior, aceștia au încasat sume mai mici. Contabila-șefă a rămas cu 86.000 de euro. Secretarului general i-au revenit 100.000 de euro.

Jocurile Olimpice se desfășoară o dată la patru ani și, în toți acești patru ani de zile, acești oameni stau în slujba sportului și sportivilor români, sacrificându-și propria familie. Și la sfârșit, adică după cei patru ani, dacă la Jocurile Olimpice se obțin rezultate, atunci ei sunt răsplătiți, dacă nu se obțin rezultate, nici ei nu sunt răsplătiți. Elisabeta Lipă, fostă șefă ANS

Elisabeta Lipă: „Criteriul este performanța”

Premierile personalului ANS și FRC se fac în baza hotărârii de Guvern numărul 1097 din septembrie 2022, care modifica normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007.

Deși această lege ar trebui să facă transparent procesul de premiere, criteriile în funcție de care sunt date indemnizațiile nu sunt clare. Lipă susține că este vorba despre unul singur: rezultatele obținute de sportivi.

„Cel mai elocvent criteriu, din punctul meu de vedere, este rezultatul. Deci, știți foarte bine, obiectivele federațiilor și ale tuturor sunt rezultatele.

Dacă ai rezultate, înseamnă că ți-ai făcut treaba sau ți-ai îndeplinit obligațiile față de toți cei care te-au ajutat în acei patru ani de zile.

În legislație nu scrie nicăieri că trebuie să ai niște criterii, ci pur și simplu, din punctul meu de vedere, criteriul este performanță. Ai performanță, ești răsplătit.

Nu există persoane care au beneficiat de aceste prime și nu au contribuit la bunul mers al activității”, a mai spus fosta șefă ANS.

9 medalii au cucerit sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris: 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz.

Cum sunt reprezentate câteva din funcțiile care apar în documentul ANS

Cele 484 de persoane au împărțit un fond de 8.493.000 lei, ceea ce înseamnă în jur de 1,7 milioane de euro. Cei mai mulți în listă sunt cei cu funcția de consilier. Ei reprezintă aproape 20% din cei aproape 500 de nume.

Sunt mai mulți ospătari sau bucătari decât referenți și experți, aceștia din urmă luați la un loc. Pe listă apar nu mai puțin de 37 de ospătari, 35 de bucătari, alți 5 ajutor de bucătar sau ospătar, dar și bufetier, patiser.

Consilieri - 87

Ospătari și ajutor de ospătar - 40

Bucătar și ajutor de bucătar - 37

Referenți și experți - 35

Amenajatori - 34

Cameriste - 32

Îngrijitori - 17

Șoferi - 15

Fochiști - 10

Pe listă apar însă, printre alții, inclusiv: zugrav, tâmplar, zidar, electrician, instalator, recepționer, lăcătuș mecanic, merceolog, muzeograf, patiser, bufetier, dar și marangoz. Acesta din urmă e dulgher specializat în prelucrarea lemnăriei navelor sau a unor ambarcațiuni.

În privința sumelor, există discrepanțe imense nu doar între anumite funcții, dat chiar și între persoane care apar ca fiind în aceeași categorie. Câteva exemple:

Consilierii: sume între 5.000 și 40.000 lei

Bucătari: 4.000-40.000 lei

Ospătari: 3.000-40.000 lei

Fochiști: 10.000-40.000 lei

Tâmplar: 9.000-40.000 lei

Lăcătuș-mecanic: 30.000-40.000 lei

Zugrav: 9.000-30.000 lei

Îngrijitori: 4.000-25.000 lei

Șoferi: 7.000-28.000 lei

Amenajatori: 7.000-20.000 lei

Cameriste: 4.000-12.000 lei

Recepționer: 14.000

Contabil-șef: 30.000-35.000

Ajutor de bucătar sau ospătar: 10.000

Medic: 30.000

Asistent medical: 10.000

Merceolog: 15.000

Bufetier: 14.000

Patiser: 14.000

Marangoz: 9.000

Muzeograf: 6.000

Sunt ospătari si bucătari care au primit mai mulți bani decât un contabil-șef sau față de un șef de bază.

Suma totală destinată tuturor bucătarilor, ospătarilor și ajutoarelor lor e de 123.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport