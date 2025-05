Craiova - Dinamo 2-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a avut un discurs acid la adresa lui Basarab Panduru (54 de ani), care criticase modul în care pregătește echipa.

Mirel Rădoi, răspuns pentru Basarab Panduru: „Asta nu înseamnă că trebuie să antrenez ce vrei tu”

„Îmi pare rău, pentru că este prietenul meu, dar trebuie să-i răspund, pentru că am primit un link acum câteva zile cu o declarație a lui Pandi. Nu poți spune că Universitatea Craiova are medie de sub un punct, în condițiile în care noi, până la partida din seara asta, aveam 11 puncte în 9 meciuri jucate. Și dacă pierdeam în seara asta, tot am fi avut o medie de un punct și ceva.

Dacă tot vorbim despre corectitudine în țara asta, ar trebui să vorbim despre corectitudine, să lăsăm prieteniile și să vorbim de la început până la capăt. În momentul ăsta, dacă nu mă înșel, avem o medie de 1,60 - 1,70.

În momentul în care vorbești că ar trebui să ne apărăm cu toată echipa, este doar părerea ta. Asta nu înseamnă că eu, ca antrenor, trebuie să antrenez ce vrei tu. Eu, ca antrenor, când am semnat cu Universitatea Craiova mi-am asumat niște riscuri. Și mi le asum în continuare”, a spus Mirel Rădoi.

„Nu mi-e rușine să-i spun asta”

Mai mult, tehnicianul de 44 de ani s-a arătat deranjat de faptul că Basarab Panduru a criticat stilul de joc pe care acesta își dorește să-l implementeze la Universitatea Craiova.

„Asta este ideea mea și o să marșez pe ea. Am făcut-o la națională, o fac aici și o voi face indiferent de liga unde mă voi duce. Dacă eu decid că trebuie să ne apărăm în 7, în 7 o vom face. Apărându-ne în 7 am reușit să fim a doua cea mai bună apărare în play-off. Nu mi-e rușine de lucrul ăsta și nu mi-era nici dacă terminam pe locul 5. La fel îi răspundeam.

Nu înseamnă că în anumite momente nu are dreptate, doar pentru că el marșează pe ideea asta, nu înseamnă că trebuie să o facem și noi” , a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „E ușor să manipulezi”

În încheiere, Mirel Rădoi a mai adăugat că își dorește ca toți oamenii de fotbal care au rolul de a analiza jocul unei echipe să fie sinceri și să prezinte de fiecare dată adevărul în fața oamenilor.

„Noi încercăm cumva, prin ceea ce vorbim ca antrenori, prin ceea ce fac ei ca analiști la TV, să educăm oamenii. Dacă noi le spunem doar partea care ne convine de fiecare dată, nu vom face altceva decât să creăm polemică, între mine și dumneavoastră, între mine și analiști, între noi toți din fenomen și spectatori.

E ușor să manipulezi și să arunci cu vorbe când ai prieteni. Dar e mai ușor, dacă chiar ții la un om și ești prieten cu el, să-i spui adevărul. Iar eu, de fiecare dată când voi fi în fața voastră, chiar dacă voi răni pe cineva, pe mine sau pe jucători, voi spune adevărul”, a completat Rădoi.

În urma victoriei cu Dinamo 2-1, Universitatea Craiova a terminat play-off-ul Superligii pe locul 3, cu 40 de puncte, la 3 puncte de CFR Cluj, ocupanta locului secund.

Basarab Panduru l-a criticat pe Mirel Rădoi: „Sub un punct pe meci, ești la retrogradare!”

Mirel Rădoi spunea când a fost reinstalat în funcția de antrenor principal al Craiovei că își dorește ca jucătorii de atac să nu fie implicați în faza de apărare. Basarab Panduru l-a taxat pe antrenorul din Bănie după ce oltenii au ieșit din lupta pentru titlu.

Mă uitam la ce ne spunea Rădoi, cum vrea el să joace, 7 în apărare, 3 în atac. Parcă la un meci erau 8 în apărare, doi în atac. Cred că fotbalul este foarte simplu. Dacă ne facem noi, așa că inventăm ceva, nu inventăm nimic. Lucrurile au fost deja inventate în fotbal, putem să preluăm de la unul, de la altul, ce ne convine. Mirel Rădoi

„Performanță înseamnă meciuri câștigate unul după altul. Pentru că ai ajuns în play-off-ul ăsta, ai câștigat primele două meciuri, după care următoarele 7 meciuri... este ceva de speriat. Sub un punct pe meci! De speriat! Sub un punct pe meci, ești la retrogradate!

Dacă obiectivul este calificarea în cupele europene și nu va fi îndeplinit, acolo va fi o problemă pentru Rădoi. Pentru că deja începem cu un obiectiv ratat”, spunea Basarab Panduru.

