Oțelul Galați a învins-o pe OSK Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-0 (2-0), vineri seară, într-o partidă din etapa a 8-a din Liga 1

Ambele goluri au fost marcate de Alexandru Pop, în minutele 22 și 42

Bernd Storck spune că nu caută scuze pentru jocul slab, însă consideră că terenul a jucat un rol foarte important în acest duel

Sepsi Sfântu Gheorghe rămâne pe locul 11, cu 8 puncte adunate după 8 jocuri, după cea de-a patra înfrângere consecutivă în campionat.

De partea cealaltă, Oțelul Galați a egalat liderul Universitatea Cluj, cu 15 puncte.

Bernd Storck, după eșecul cu Oțelul: „E prea puțin”

Terenul de la Galați nu s-a prezentat în cele mai bune condiții, iar antrenorul oaspeților, Bernd Storck, consideră că acest aspect și-a pus serios amprenta asupra scorului final.

Tehnicianul german este conștient că echipa se află pe pantă descendentă, însă nu a găsit soluția prin care să redreseze „corabia”.

Își pune speranța ca va găsi problema în pauza competițională, datorată meciurilor internaționale.

„Sunt foarte dezamăgit de prima repriză. Știam că e un teren pe care se joacă foarte greu, am luat două goluri la indigo. Am făcut câteva schimbări la pauză, am arătat o altă față a echipei, dar este prea puțin pentru ceea ce ne propunem noi.

Am avut câteva variante de rezervă, dar când jucăm așa, trebuie să luptăm, să fim bărbați. Putem vorbi de tactici până mâine dimineață, dar trebuie să și lupți, să «citești» centrările lor.

Din ultimele patru meciuri, da, am scos prea puțin. Avem două săptămâni în care trebuie să vedem cum remediem situația. În ultima săptămână s-a lucrat foarte bine.

Am mai trecut prin această situație și în sezonul trecut. Astăzi am avut niște ocazii bune. Trebuie să lucrăm și mai bine, iar succesul va veni”, a declarat Bernd Storck la Prima Sport.

Probleme cu porțile

Antrenorul celor de la Sepsi, Bernd Storck, a observat înainte de meci că porțile nu au dimensiunile regulamentare și a informat oficialii partidei, scrie digisport.ro.

Conform regulamentului, porțile trebuie să aibă 2,44 metri. La Galați, una avea 2,41 metri, iar cealaltă 2,38.

Gălățenii s-au străduit să remedieze situația pentru ca meciul să înceapă la ora 21:00. Organizatorii au săpat și măsurat peste 30 de minute pentru a reuși să aducă înălțimea porților la valorile regulamentare.